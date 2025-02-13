Cardi B culpa a Trump de dañar sus zapatillas y le exige que regrese a su tío deportado

Video Cardi B se siente "ofendida" de que la confundan con ser mexicana: "Hacen esto para irritarme"

Cardi B se lanzó contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por, a su consideración, haberle arruinado su experiencia en el Super Bowl 2025, realizado el pasado domingo 9 de febrero.

En un Instagram Live, reportado hoy por The Independent y cuya grabación ya circula en X (antes Twitter), la rapera recordó que fue una de las celebridades que asistió al Superdome de Nueva Orleans y presenció el encuentro deportivo.

Ella aseguró que “estaba malditament… furiosa” con el mandatario, quien hizo historia al asistir al evento con su hija Ivanka, porque les “hicieron pasar un mal rato”.

“¡Oh por Dios! El Servicio Secreto no estaba jugando como para que entrara en el estúp… estadio”, dijo, todavía visiblemente molesta.

Cardi B culpa a Donald Trump

Continuando con su relato, Cardi B afirmó que los miembros de dicha agencia federal, encargados de proteger a Donald Trump, impidieron que el servicio de carritos de transporte continuara.

Debido a dicha situación, ella se vio obligada a caminar de un lugar a otro, por lo que su costoso calzado Christian Louboutin se desgastó de la suela.

“Miren lo jodid… que están”, indicó mientras mostraba a la cámara una de las plataformas negras, con púas decorativas, “estas zapatillas me costaron tres mil dólares”.

“Todo por culpa de Trump. ¡Ahora él me agrada menos!”, sentenció, añadiendo aparentemente dirigiéndose al también empresario: “No tenías que ir a ningún ching… Super Bowl”.

Cardi B exige a Donald Trump repatriar a su tío

Luego de explicar el motivo de su coraje hacia Donald Trump, Cardi B aparentemente externó lo que piensa que él debería hacer para compensarla.

“Ahora va a tener que…”, mencionó, antes de hacer una pausa reflexiva y continuar, “bueno, definitivamente no va a hacer eso”.

“Que traiga a mi tío para que vuelva porque a él lo deportaron”, aseveró finalmente, al tiempo que seguía comiendo de su botana.

La intérprete de ‘Bodak Yellow’, que dio a luz a su tercer hijo en septiembre, no brindó detalles de lo ocurrido a su familiar.

Fox News Digital dio a conocer que se comunicó con ella para obtener una declaración al respecto, pero no obtuvo respuesta inmediata.

A inicios de noviembre de 2024, la compositora, quien apoyaba a Kamala Harris, expresó su molestia ante el hecho de que Trump ganara las elecciones: “Los odio a todos”.