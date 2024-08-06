Famosos

Cardi B se divorcia embarazada de Offset después de años de infidelidades: cronología de su relación

Tras 7 años de un polémico matrimonio con múltiples acusaciones de infidelidad, Cardi B ha pedido el divorcio al rapero Offset. Además, está embarazada de su tercer hijo, por lo que buscará tener la custodia.

Mariana Rosas.
Video A Cardi B le fue infiel el padre de sus hijos varias veces: ¿por qué no lo dejaba?

Cardi B anunció este 2 de agosto de 2024 que se divorciaría de su esposo Offset tras 7 años juntos. Pero además, la rapera estadounidense sorprendió a sus seguidores con otra noticia: está embarazada de su tercer hijo, cuyo padre también sería el rapero Offset.

La relación de Cardi B y Offset se ha caracterizado por sus escándalos mediáticos: desde infidelidades, peticiones de divorcio hasta peleas en redes sociales. Se casaron en 2017 y son padres de dos hijos: Kulture, de 6 años, y Wave, de 2.

Aunque se dice que la separación se ha dado de forma amistosa, la pareja tiene una larga historia de infidelidades. Se ha vinculado a Offset con otras mujeres desde el inicio de su matrimonio. Algunas de ellas serían la modelo sudafricana Faith Nketsi, la bailarina Jade y Summer Buni, quien incluso llegó a disculparse con Cardi.

Cardi B perdonó las infidelidades de Offset en toda su relación

Cardi B dijo para la revista Vogue a principios de 2020:

“Cuando mi esposo y yo tuvimos nuestros problemas, ya saben, lo de la infidelidad y eso; decidí permanecer a su lado y trabajar con él. Muchísimas personas se enfadaron conmigo, muchas mujeres dijeron que las decepcioné; pero así es la vida real. Si amas a alguien y te privas de él, entonces te deprimes”.

Por otro lado, Cardi y Offset llegaron a un acuerdo para el cual se apoyaron de la religión. Comenzaron a rezar juntos por la relación y el perdón, además de la visita constante de un sacerdote a su hogar.

Pero en septiembre de ese mismo año, Cardi pidió el divorcio.

"Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme”.


Pasaron cuatro semanas para que la rapera cambiara de opinión, argumentando que no lo había pensado bien y que Offset era ante todo su mejor amigo.

En junio de 2023, Offset posteó una historia de Instagram en la que acusó a su entonces esposa de una infidelidad. Aunque borró la publicación, la rapera le respondió en Twitter.

“No puedes acusarme de todas las cosas de las que sabes que eres culpable. (...) Y veo que es fácil para ti echarme la culpa de todo”.

Offset habló sobre serle infiel a Cardi B antes del divorcio

Después de este incidente, la pareja pareció reconciliarse. Offset incluso se sinceró sobre su propia infidelidad:

"No puedo hablar personalmente por todos los hombres, pero cuando yo la engañé, estaba en un momento muy diferente. Era joven, me había casado, tenía mucho dinero. Realmente fue un problema de comunicación. No es que fuera mala, pero yo no estaba comunicando bien mis deseos y necesidades, y viceversa".


Sin embargo, la acumulación de todos estos incidentes culminó con la decisión de Cardi B por buscar una vida ‘más equilibrada’ para ella y sus hijos. Cardi buscará tener la custodia de Kulture, Wave y el bebé en camino, además de mantener una relación ‘amistosa’ con Offset.


