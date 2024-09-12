Nace bebé de Cardi B y Offset: la cantante presenta a su hija con tiernas fotos
La cantante compartió las primeras imágenes de su bebé, el tercero en su matrimonio con Offset. Cardi B anunció su embarazo tan solo un día después de solicitar su divorcio del rapero.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Cardi B anunció este jueves 12 de septiembre el nacimiento de su tercer hijo, fruto de su matrimonio con el rapero Offset.
La cantante de 31 años publicó en su cuenta de Instagram las primeras fotografías de su bebé, quien llegó al mundo el pasado 7 de septiembre.
“La cosita más bonita 9/7/24”, escribió al pie de sus fotografías junto a dos emojis de flores rosas, lo que haría referencia de que se trata de una niña.
En esta misma secuencia de imágenes también aparece Offset cuidando del bebé, así como los pequeños Kulture y Wave, de 6 y 2 años respectivamente.
De acuerdo con sitio ‘All Hip Hop’, Cardi B habría dado a luz el sábado 7 de septiembre después de un parto inducido en el NYU Langone Health, ubicado en Nueva York.
Cardi B anunció su embarazo tras solicitar su divorcio
Cardi B confirmó su tercer embarazo el 1 de agosto a través de su cuenta de Instagram.
Según reportes de TMZ y Page Six, la rapera habría dado a conocer que esperaba a su tercer hijo tan solo un día después de solicitar el divorcio a Offset, luego de seis años de casados . Incluso, para el anuncio, ella misma utilizó la frase: “¡Con cada final llega un nuevo comienzo!”.
Aunque se presume que la rapera alegó “diferencias irreconciliables” en su solicitud de divorcio, TMZ reporta que fuentes cercanas les confirmaron que la causa de su separación sería porque los dos se distanciaron.
Asimismo, reportan que en el documento se especifica que Offset es el padre de su hijo, por el que estaría pidiendo manutención infantil para solventar los gastos de la pequeña.