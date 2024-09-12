Cardi B

Nace bebé de Cardi B y Offset: la cantante presenta a su hija con tiernas fotos

La cantante compartió las primeras imágenes de su bebé, el tercero en su matrimonio con Offset. Cardi B anunció su embarazo tan solo un día después de solicitar su divorcio del rapero.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Cardi B se siente "ofendida" de que la confundan con ser mexicana: "Hacen esto para irritarme"

Cardi B anunció este jueves 12 de septiembre el nacimiento de su tercer hijo, fruto de su matrimonio con el rapero Offset.

La cantante de 31 años publicó en su cuenta de Instagram las primeras fotografías de su bebé, quien llegó al mundo el pasado 7 de septiembre.

“La cosita más bonita 9/7/24”, escribió al pie de sus fotografías junto a dos emojis de flores rosas, lo que haría referencia de que se trata de una niña.

Así anunció Cardi B el nacimiento de su tercer hijo.
Así anunció Cardi B el nacimiento de su tercer hijo.
Imagen Cardi B / Instagram

En esta misma secuencia de imágenes también aparece Offset cuidando del bebé, así como los pequeños Kulture y Wave, de 6 y 2 años respectivamente.

De acuerdo con sitio ‘All Hip Hop’, Cardi B habría dado a luz el sábado 7 de septiembre después de un parto inducido en el NYU Langone Health, ubicado en Nueva York.

Offset estuvo al lado de la rapera durante el nacimiento de su tercer hijo.
Offset estuvo al lado de la rapera durante el nacimiento de su tercer hijo.
Imagen Cardi B / Instagram

Cardi B anunció su embarazo tras solicitar su divorcio

Cardi B confirmó su tercer embarazo el 1 de agosto a través de su cuenta de Instagram.

Según reportes de TMZ y Page Six, la rapera habría dado a conocer que esperaba a su tercer hijo tan solo un día después de solicitar el divorcio a Offset, luego de seis años de casados . Incluso, para el anuncio, ella misma utilizó la frase: “¡Con cada final llega un nuevo comienzo!”.

Aunque se presume que la rapera alegó “diferencias irreconciliables” en su solicitud de divorcio, TMZ reporta que fuentes cercanas les confirmaron que la causa de su separación sería porque los dos se distanciaron.

Asimismo, reportan que en el documento se especifica que Offset es el padre de su hijo, por el que estaría pidiendo manutención infantil para solventar los gastos de la pequeña.

