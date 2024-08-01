En medio de supuesto divorcio de Offset, Cardi B anuncia que está embarazada

Video Cardi B se siente "ofendida" de que la confundan con ser mexicana: "Hacen esto para irritarme"

Cardi B anunció este jueves 1 de agosto que está esperando a su tercer hijo, esto luego de que trascendiera que solicitó el divorcio de su esposo, el rapero Offset.

La cantante de 31 años publicó en su cuenta de Instagram un par de fotografías en las que presume su evidente pancita de embarazada.

“¡Con cada final llega un nuevo comienzo!”, escribió en un inicio, sin revelar cuántos meses de gestación lleva hasta el momento.

“Estoy tan agradecida de haber compartido esta época contigo, ¡me has traído más amor, más vida y, sobre todo, un poder renovado!”, apuntó, dirigiéndose a su bebé.

La intérprete de ‘Puntería’ aseguró que su criatura le recordó que puede “tenerlo todo” y que no necesita “elegir entre la vida, el amor y mi pasión”.

“¡Te amo tanto y no puedo esperar a que veas todo lo que tú me has ayudado a conseguir, lo que me empujaste a hacer!”, confesó.

“Es mucho más fácil aceptar los giros, las vueltas y pruebas de la vida, ¡pero tú, tu hermano y hermana me han enseñado que vale la pena seguir adelante!”, concluyó.

Cardi B anunció así que está embarazada. Imagen Cardi B/Instagram

Cardi B y Offset tuvieron a su primogénita, Kulture Kiari, en julio de 2018. En septiembre de 2021, recibieron a su segundo retoño, Wave Set.

Cardi B solicitó el divorcio de Offset

Antes de que Cardi B revelara que será mamá nuevamente, Page Six dio a conocer que su representante confirmó que ella pidió, el 31 de julio, la disolución de su matrimonio con Offset.

De acuerdo con fuentes del medio, la también actriz está buscando la custodia principal de sus pequeños, Kulture y Wave, de 6 y 2 años, respectivamente, y que no se rendirá.

Un informante aseveró que los últimos rumores de que el compositor le habría sido infiel no fueron la razón por la que accionó.

“Se han distanciado. Eso es lo que la llevó a tomar esta decisión más que cualquier otra cosa”, dijo. “Esto es algo que ella quiere hacer”.

El mánager de la estrella de ‘Hustlers’ indicó al respecto a People: “No se basa en las especulaciones de engaño, sino que se ha estado produciendo durante mucho tiempo”.

Esta semana, informa el portal, el creador de éxitos como ‘Blame it on set’ negó los señalamientos de traición, esto luego de que lo vieran con una mujer con la que aparentemente salió antes.

Un ‘insider’ señaló que a Offset no le sorprendió que Cardi B quiera terminar su enlace legal, pues “ambos han estado tratando de descubrir cómo será su futuro desde hace un rato”.

“No es algo que haya sucedido de la noche a la mañana… Los dos han estado en la misma página. No ha habido (retrocesos)”, agregó la persona.