Cardi B estalla contra quien la acusa de “blanquearse la piel estando embarazada”

Video Cardi B se siente "ofendida" de que la confundan con ser mexicana: "Hacen esto para irritarme"

Cardi B lanzó un duro mensaje para quien la ha acusado de “blanquearse la piel” pese a que se encuentra embarazada.

Fue el pasado 1 de agosto cuando la cantante de 31 años anunció en Instagram que está esperando a su tercer hijo, fruto de su relación con el rapero Offset.

“Estoy tan agradecida de haber compartido esta época contigo, ¡me has traído más amor, más vida y, sobre todo, un poder renovado!”, apuntó en un mensaje, dirigiéndose a su bebé.

Desde entonces, ella ha compartido en redes sociales fotografías en las que presume cómo continúa creciendo su ‘baby bump’.

Cardi B ha mostrado cómo luce en su embarazo. Imagen Cardi B/Instagram

Cardi B estalla contra acusaciones

En medio de su estado de gestación, Cardi B respondió tajantemente a un usuario de X (antes Twitter), que puso en duda su accionar.

“¿Cardi se ha estado blanqueando la piel?”, anotó la persona, ‘reposteando’ una instantánea en la que ella aparece con su mejor amiga, Star Bute.

Usuario de X cuestionó a Cardi B por su tono de piel. Imagen @blairnmz/Cardi B/X

La intérprete de ‘Up’ no se quedó callada y, en la misma plataforma, escribió su fuerte contestación.

“¿Blanquearse la piel estando embarazada?”, anotó junto con emojis de carita indignada. “¿Por qué tienen que ser tan tontos? ¡En realidad no!”.

La también actriz reconoció indirectamente que sí, su tez luce más clara, pero aprovechó para explicar el motivo.

“¡Estoy embarazada, estoy ligeramente anémica, este bebé me está chupando toda la energía del cuerpo hasta el punto de que estoy pálida, con los ojos hundidos, las venas verdes!”, confesó.

“No puedo broncearme bajo el sol porque me acaloro muy rápido y me mareo”, agregó al respecto de lo que le sucede.

Para finalizar, la estrella de la película ‘Hustlers’ solicitó a su aparente detractor: “¡Por favor, deja de pensar con el cul…!”.

Cardi B respondió ante acusación. Imagen Cardi B/Instagram

Cardi B sufrió un accidente estando embarazada

A principios de este mes, Cardi B dio a conocer que tuvo un percance que la llevó a ser internada para recibir atención médica.

“Estaba bajando las escaleras y me resbalé un poco”, relató en X Spaces, según el portal de E! “Me iba a caer. Prácticamente lo hice”.

“Estaba tratando de evitar caerme, así que agarré del barandal. Mi pie resbaló de todos modos y me lastimé el trasero”, expuso.

Cuando ella intentó levantarse, sintió “un tirón extraño, como un estallido”, por lo que no pudo pararse, así que le habló a su padre para que la ayudara.

Debido a que, además de no poder caminar, experimentó dolor en el estómago, optó por tomar una siesta con la esperanza de mejorar en un rato.

“Cuando me desperté, no podía mover el trasero en absoluto. Sólo mover los pies me dolía la parte inferior del estómago. No podía moverme, me sentía paralizada”, ahondó.

Ante los malestares, la llevaron rápidamente en una ambulancia al hospital, donde los doctores descubrieron que se había roto un ligamento de la pelvis.