Cardi B

Cardi B es demandada por mujer a la que aventó un micrófono: las acusaciones que enfrenta

La mujer alega que no sólo sufrió lesiones físicas, sino también emocionales debido al accionar de la cantante, por lo que busca una compensación. Afirma que quiere que la artista “rinda cuentas”.

Video Cardi B le avienta el micrófono a mujer que la agredió en pleno show: así fue el momento

Cardi B ha sido demandada por la mujer a quien le aventó un micrófono durante un concierto en Las Vegas, hace dos años.

En los documentos del proceso legal, entablado en el Octavo Tribunal Judicial del condado de Clark Nevada, se indica que la supuesta víctima, identificada como ‘Jane Done’, asistió al ‘show’ que la rapera ofreció en Drai’s Beachclub el 29 de julio de 2023, según People.

Demandante dice que Cardi B le ocasionó lesiones

‘Jane Done’ afirma que, aquella noche, la artista de 32 años “apareció en el escenario en condiciones de temperatura visiblemente elevada” y que “pidió verbalmente al público que le echara agua”.

Por aquellas fechas, se hizo viral un clip de la presentación. En él, se escucha a Cardi B decir: “Échenme agua. ¡Qué bien se siente!”. Sin embargo, no está claro si fue grabado antes o después del incidente.

En la querella, se alega que la también actriz “realizó gestos y declaraciones repetidas animando a los presentes a lanzarle agua, autorizando e invitando implícitamente a salpicar ligeramente con bebidas”.

‘Doe’ asegura que B “demostró aún más consentimiento y participación al verter agua de una botella sobre su cuerpo mientras estaba en el escenario” y que “reaccionó físicamente a las salpicaduras dándose palmadas en el trasero cuando los líquidos lanzados por el público entraron en contacto con ella”.

La susodicha asevera en un esfuerzo por actuar “de acuerdo con el ambiente” y “de manera coherente con los demás asistentes, salpicó una pequeña parte de su bebida en dirección” a la estrella.

Cardi supuestamente actuó “con evidente ira y sin previo aviso” al lanzarle “de forma repentina y con fuerza” el micrófono “directamente” a ella, acusa ‘Jane’, indicando que experimentó “un temor inmediato de un contacto dañino inminente” justo después.

Sostiene que el micrófono sí la golpeó, “lo que resultó en un contacto físico ofensivo y no consentido” y que le “causó lesiones físicas”.

Ella argumenta que B debería haber sabido que el aparato “presentaba un riesgo previsible de lesiones físicas al ser arrojado”, lo que convierte su proceder en “un acto injustificado y de represalia que resultó en contacto dañino y ofensivo”.

La acción de la intérprete de ‘Puntería’ es calificada como “excesiva, desproporcionada y llevada a cabo en un lugar público”. ‘Doe’ manifestó que sufrió “daño emocional” y afectación a su “reputación”.

¿Qué acusaciones enfrenta Cardi B?

People detalla que ‘Jane Done’ está demandando a Cardi B por agresión, lesiones y negligencia, imputando que padeció “grave angustia emocional, conmoción, humillación y lesiones físicas”, y está buscando compensación.

“Lo que mucha gente ha descartado como una broma es, en realidad, una experiencia traumática que ha afectado significativamente a mi bienestar y calidad de vida”, declaró ella a la revista.

“Busco justicias con esperanza de que Cardi B rinda cuentas por sus fechorías, ya que ninguna celebridad está por encima de la ley”.

Por su parte, el abogado de la artista enunció: “La presentación de una demanda civil contra la señora Almanzar por el incidente del micrófono, ocurrido hace dos años, es un intento transparente y lamentable de extorsión financiera”.

