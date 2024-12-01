Miguel Varoni se despide de su 'doctora Paula': así reacciona tras muerte de Sandra Reyes

Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

La actriz colombiana Sandra Reyes, quien participó en numerosas series y novelas como 'Rigo' o Pedro El Escamoso, falleció este domingo 1 de diciembre a los 49 años, después de padecer de un cáncer, informó el ministro de Cultura, Juan David Correa.

"El Ministerio de Cultura lamenta la prematura muerte de la actriz Sandra Reyes: su lugar en la televisión juvenil de los años 90, así como su carrera en las telenovelas y dramatizados, la hicieron una de las grandes actrices colombianas. Todo nuestro reconocimiento y abrazo a sus familiares", apuntó en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

La noticia del sorpresivo deceso tomó por sorpresa a muchos. La actriz, nacida en Bogotá el 31 de mayo de 1975, padecía cáncer de seno desde hace varios años, aunque lo llevó con reserva.

Miguel Varoni reacciona a muerte de Sandra Reyes

Una de las primeras reacciones llegó por parte del actor Miguel Varoni, con quien Sandra Reyes compartió los principales créditos en la exitosa Pedro El Escamoso.

" Hasta siempre mi 'doctora Paula' … ¡'sumerce' no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la Bendiga! Siempre estará en mi corazón…", escribió el también director de televisión.

Así despidió Miguel Varoni a Sandra Reyes tras darse a conocer su sorpresivo fallecimiento. Imagen Miguel Varoni/Instagram



Varoni compartió sus palabras junto con una foto en la que aparece al lado de la actriz, ambos caracterizados con sus emblemáticos personajes.

"¡Gracias por tanto!", dijo en otra publicación y en una más destacó que ella con su trabajo estuvo "tocándonos el alma".

Miguel Varoni dedicó varios mensajes como este a su compañera Sandra Reyes tras enterarse de su muerte. Imagen Miguel Varoni/Instagram



Sandra Reyes y Miguel Varoni se reencontraron hace unos meses atrás para grabar Pedro El Escamoso: Más Escamoso que Nunca, que se transmitió recientemente por Univision.

La carrera de Sandra Reyes

La actriz comenzó su carrera en 1994 en la serie 'Clase aparte' y desde entonces participó en varias producciones colombianas como 'El cartel de los sapos' o 'La mujer del presidente'.

Sin embargo, se consolidó con su papel de Paula Dávila en Pedro El Escamoso, cuya primera entrega se estrenó en 2001.

Recientemente también apareció en 'Rigo', la serie biográfica del ciclista Rigoberto Urán.