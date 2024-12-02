Al borde del llanto, Alina Lozano reacciona a la sorpresiva muerte de Sandra Reyes: “Me pegó duro”

Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

Alina Lozano reaccionó a la muerte de Sandra Reyes, con quien compartió créditos en la saga de la telenovela Pedro El Escamoso.

El deceso de la artista, de 49 años, fue confirmado por su mánager, Claudia Flores, este domingo 1 de diciembre a Noticias Caracol.

De acuerdo con el portal El Colombiano, Reyes “fue diagnosticada hace un año con un cáncer de seno”, el cual “le hizo metástasis en los huesos”.

Por su parte, Caracol Televisión dio a conocer que “se sabe” que la protagonista del melodrama “falleció en su hogar acompañada de sus seres queridos”.

Tras revelarse la lamentable pérdida, Miguel Varoni, coestelar de Sandra en dicho proyecto, emitió un emotivo mensaje para despedirla.

“Hasta siempre mi ‘doctora Paula’… ¡’sumercé’ no sabe la falta que me va a hacer! ¡Dios me la bendiga! Siempre estará en mi corazón…”, escribió en Instagram.

Alina Lozano comparte su sentir ante la muerte de Sandra Reyes

Horas después, Alina Lozano de igual forma se pronunció en la mencionada red social sobre la partida de Sandra Reyes.

“Se fue una de las grandes, amigos, de las grandes, grandes mujeres, como artista, como persona”, comentó ante la cámara, visiblemente conmovida.

Quien interpretara a ‘Doña Nidia’ en Pedro El Escamoso también se dirigió a su difunta colega: “Mi ‘Sandrita’, me cogiste mal parqueada con esta noticia”.

“Estás disfrutando, yo sé, este viaje como te disfrutaste la vida. Nos vimos hace siete meses y resultó ser tu despedida”, indicó.

“Nos encontramos inesperadamente y disfrutamos esa tarde”, contó la actriz de 55 años, al borde de las lágrimas.

Lozano reconoció que lo ocurrido con Reyes la afectó: “Hoy, les digo amigos que me pegó duro, duro, porque la muerte me sigue sorprendiendo, ¿no?, cuando la muerte está ahí al ladito”.

“‘Sandrita’, te quiero”, dijo la reconocida comediante, antes de enviar un beso al aire, para finalizar su sentida misiva.

Alina Lozano reaccionó al borde de las lágrimas a la muerte de Sandra Reyes. Imagen Alina Lozano/Instagram

Sandra Reyes se enteró de su enfermedad tras grabar la segunda parte de Pedro El Escamoso

En entrevista con Noticias Caracol, Miguel Varoni expuso que Sandra Reyes supo de su condición médica luego de filmar su participación en Pedro El Escamoso: Más Escamoso que Nunca.

En la trama, su personaje de la ‘doctora Paula’ lucha contra el cáncer y, finalmente, trasciende de este plano no sin antes batallar por su recuperación.

“Ella no sabía lo que estaba pasando. Esa escena la grabamos en julio del año pasado… Se enteró más adelante”, sentenció.

El actor relató a Semana que tuvo la oportunidad de visitar por última vez a su amiga: “Ya se encontraba muy mal de salud, pero tenía el mismo sentido del humor, era la misma joda, divertidísima”.

“Estuve con ella en su casa, la fui a ver el miércoles de la semana pasada, viajé a Bogotá sólo para verla”, expresó para concluir.