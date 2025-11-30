Muere querida exreina de belleza y presentadora de TV guatemalteca: luchó contra dura enfermedad

Video Muere reina de belleza mexicana en trágico accidente: tenía solo una semana con la corona

Raquel Escalante, reconocida presentadora de TV Azteca Guate y exganadora del título Miss Guatemala Intercontinental, murió este 28 de noviembre a los 28 años.

La noticia fue confirmada por la televisora, que la despidió con un mensaje lleno de afecto, destacando su carisma, profesionalismo y la luz que transmitía dentro y fuera de la pantalla.

PUBLICIDAD

"La familia de TV Azteca Guate se une en solidaridad con sus padres, seres queridos, amistades y admiradores, acompañándolos en este momento de profundo dolor", dijo la cadena a través de Instagram.

" Agradecemos a Raquel por su entrega, su sonrisa permanente y por iluminar nuestras pantallas con un talento que siempre permanecerá en nuestra memoria. Descansa en paz, Raquel Escalante. Tu legado vivirá para siempre en el corazón de Guatemala".

Así confirmó TV Azteca Guate la muerte de la presentadora y modelo Raquel Escalante. Imagen TV Azteca Guate/Instagram

¿De qué murió la presentadora Raquel Escalante?

La muerte de la modelo se suscitó luego de enfrentar una intensa y dolorosa lucha contra el cáncer de cérvix, y una insuficiencia renal, de acuerdo con reportes de medios como People en Español, Milenio y El Universal.

Su batalla contra el cáncer comenzó en febrero de 2024, según una campaña en GoFundMe organizada por su familia.

En enero, cuando la enfermedad avanzó agresivamente, Raquel Escalante solicitó apoyo económico a sus seguidores para cubrir gastos médicos, gesto que conmovió a su audiencia.

Meses antes, había compartido en redes que, tras una etapa en remisión, el cáncer había regresado. Con valentía, aseguró que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con determinación.

Así se dejó ver Raquel Escalante en Instagram en febrero pasado con las evidentes secuelas del tratamiento contra el cáncer. Imagen Raquel Escalante/Instagram



La modelo también esperaba un trasplante de riñón mientras continuaba su tratamiento. Su fallecimiento generó una ola de mensajes de cariño y condolencias en redes sociales.

¿Quién era Raquel Escalante?

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Raquel Escalante inició su trayectoria en certámenes internacionales de belleza desde temprana edad.

Además de una destacada presentadora de TV en Guatemala, Raquel Escalante hizo una carrera en el mundo de los concursos de belleza. Imagen Raquel Escalante/Instagram



Fue cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017, participó en la final de Miss Tourism World en China y, en 2021, alcanzó uno de sus mayores logros al ser coronada Miss Guatemala Intercontinental, consolidándose como una de las representantes más queridas de su país.