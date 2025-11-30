Muertes de famosos

Muere querida exreina de belleza y presentadora de TV guatemalteca: luchó contra dura enfermedad

El mundo de la TV y de los concursos de belleza están de luto tras confirmarse la muerte de Raquel Escalante, presentadora de TV y exganadora de Miss Guatemala Intercontinental. Pierde la vida con tan solo 28 años.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere reina de belleza mexicana en trágico accidente: tenía solo una semana con la corona

Raquel Escalante, reconocida presentadora de TV Azteca Guate y exganadora del título Miss Guatemala Intercontinental, murió este 28 de noviembre a los 28 años.

La noticia fue confirmada por la televisora, que la despidió con un mensaje lleno de afecto, destacando su carisma, profesionalismo y la luz que transmitía dentro y fuera de la pantalla.

PUBLICIDAD

"La familia de TV Azteca Guate se une en solidaridad con sus padres, seres queridos, amistades y admiradores, acompañándolos en este momento de profundo dolor", dijo la cadena a través de Instagram.

" Agradecemos a Raquel por su entrega, su sonrisa permanente y por iluminar nuestras pantallas con un talento que siempre permanecerá en nuestra memoria. Descansa en paz, Raquel Escalante. Tu legado vivirá para siempre en el corazón de Guatemala".

Así confirmó TV Azteca Guate la muerte de la presentadora y modelo Raquel Escalante.
Así confirmó TV Azteca Guate la muerte de la presentadora y modelo Raquel Escalante.
Imagen TV Azteca Guate/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años
1 mins

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años

Univision Famosos
A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares
1:09

A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares

Univision Famosos
“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir
2 mins

“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir

Univision Famosos
La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió
1:26

La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió

Univision Famosos
Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años
2 mins

Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años

Univision Famosos
Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años
1:11

Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años

Univision Famosos
Quitan vida a cantante María de la Rosa: audio de emergencias revela escalofriantes momentos
1:03

Quitan vida a cantante María de la Rosa: audio de emergencias revela escalofriantes momentos

Univision Famosos
Hijo de Eugenio Derbez defiende que su padre haya ido al Emmy en pleno luto de Aislinn
0:49

Hijo de Eugenio Derbez defiende que su padre haya ido al Emmy en pleno luto de Aislinn

Univision Famosos
Viudo de la mamá de Aislinn Derbez reveló así su separación antes de la muerte de la actriz
1:06

Viudo de la mamá de Aislinn Derbez reveló así su separación antes de la muerte de la actriz

Univision Famosos
Funeral mamá de Aislinn Derbez: revelan detalles de la íntima despedida, ¿sus hijas ya tienen las cenizas?
2 mins

Funeral mamá de Aislinn Derbez: revelan detalles de la íntima despedida, ¿sus hijas ya tienen las cenizas?

Univision Famosos

¿De qué murió la presentadora Raquel Escalante?

La muerte de la modelo se suscitó luego de enfrentar una intensa y dolorosa lucha contra el cáncer de cérvix, y una insuficiencia renal, de acuerdo con reportes de medios como People en Español, Milenio y El Universal.

Su batalla contra el cáncer comenzó en febrero de 2024, según una campaña en GoFundMe organizada por su familia.

En enero, cuando la enfermedad avanzó agresivamente, Raquel Escalante solicitó apoyo económico a sus seguidores para cubrir gastos médicos, gesto que conmovió a su audiencia.

Meses antes, había compartido en redes que, tras una etapa en remisión, el cáncer había regresado. Con valentía, aseguró que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con determinación.

Así se dejó ver Raquel Escalante en Instagram en febrero pasado con las evidentes secuelas del tratamiento contra el cáncer.
Así se dejó ver Raquel Escalante en Instagram en febrero pasado con las evidentes secuelas del tratamiento contra el cáncer.
Imagen Raquel Escalante/Instagram


La modelo también esperaba un trasplante de riñón mientras continuaba su tratamiento. Su fallecimiento generó una ola de mensajes de cariño y condolencias en redes sociales.

¿Quién era Raquel Escalante?

Originaria de Santa Rosa, Guatemala, Raquel Escalante inició su trayectoria en certámenes internacionales de belleza desde temprana edad.

Además de una destacada presentadora de TV en Guatemala, Raquel Escalante hizo una carrera en el mundo de los concursos de belleza.
Además de una destacada presentadora de TV en Guatemala, Raquel Escalante hizo una carrera en el mundo de los concursos de belleza.
Imagen Raquel Escalante/Instagram


Fue cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017, participó en la final de Miss Tourism World en China y, en 2021, alcanzó uno de sus mayores logros al ser coronada Miss Guatemala Intercontinental, consolidándose como una de las representantes más queridas de su país.

Video Muere exreina de belleza tras someterse a procedimiento estético: buscaba levantarse los glúteos
Relacionados:
Muertes de famososEnfermedad del cáncer TrasplantesBellezaTelevisionFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Bajo un volcán
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX