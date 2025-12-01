Muertes de famosos

Muere ‘Bikergirl’ tras accidente en su moto: familia y amigos despiden a la ‘influencer’ en funeral

Los seres queridos de Sofía Quiroz, nombre real de la creadora de contenido, se reunieron para darle el último adiós tras su fallecimiento. Ella perdió la vida en un percance que actualmente investigan las autoridades.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere Karen Sofía Quiroz tras chocar con camión: ¿la famosa ‘Bikergirl’ presintió su fatal desenlace?

Sofía Quiroz Ramírez, famosa ‘influencer’ conocida como ‘Bikergirl’, fue despedida por familiares y amigos luego de su trágica muerte.

La creadora de contenido perdió la vida el pasado 27 de noviembre tras sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de su motocicleta. Tenía 25 años.

PUBLICIDAD

Dan último adiós a ‘Bikergirl’

La mañana del sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la misa en honor a Sofía Quiroz en la capilla del Parque Memorial Tierrasanta, en el municipio de Bucaramanga, de departamento Santander, Colombia.

Más sobre Muertes de famosos

Muere famosa 'influencer' de belleza: exnovio habría ocultado su cuerpo en bosque
2 mins

Muere famosa 'influencer' de belleza: exnovio habría ocultado su cuerpo en bosque

Univision Famosos
Muere querida exreina de belleza y presentadora de TV guatemalteca: luchó contra dura enfermedad
2 mins

Muere querida exreina de belleza y presentadora de TV guatemalteca: luchó contra dura enfermedad

Univision Famosos
Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años
1 mins

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años

Univision Famosos
A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares
1:09

A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares

Univision Famosos
“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir
2 mins

“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir

Univision Famosos
La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió
1:26

La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió

Univision Famosos
Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años
2 mins

Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años

Univision Famosos
Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años
1:11

Muere actor de 'La Reina del Sur' días después de celebrar sus 49 años

Univision Famosos
Quitan vida a cantante María de la Rosa: audio de emergencias revela escalofriantes momentos
1:03

Quitan vida a cantante María de la Rosa: audio de emergencias revela escalofriantes momentos

Univision Famosos
Hijo de Eugenio Derbez defiende que su padre haya ido al Emmy en pleno luto de Aislinn
0:49

Hijo de Eugenio Derbez defiende que su padre haya ido al Emmy en pleno luto de Aislinn

Univision Famosos

La eucaristía se transmitió en un ‘live’ de Facebook. Gracias a este, seguidores de ‘Bikergirl’ pudieron atestiguar el momento.

Durante la transmisión, quedó captado el instante en el que los seres queridos de la joven, algunos de ellos llorando, ingresaron a la capilla detrás de su ataúd.

Sofía Quiroz, conocida como 'Bikergirl', fue despedida tras su muerte.
Sofía Quiroz, conocida como 'Bikergirl', fue despedida tras su muerte.
Imagen Parque Memorial Tierrasanta/Facebook

Tras finalizar la ceremonia, los presentes se trasladaron al panteón, donde se ofreció un rezo. El sitio estuvo lleno de flores y una fotografía de Sofía.

A las afueras del lugar, algunas de sus amistades le rindieron un tributo ‘quemando llanta’ durante varios segundos, según se aprecia en un video del periódico local Geroncity.

¿Qué le sucedió a ‘Bikergirl’?

De acuerdo con El Espectador, la Dirección de Tránsito de Floridablanca, Sofía Quiroz viajaba en una moto alrededor de las 21:40 horas por la carretera que comunica a Girón con Floridablanca.

Aparentemente, indica el medio, ‘Bikergirl’ intentó hacer una maniobra entre un automóvil particular y un tractocamión, pero falló.

Ella habría caído al costado izquierdo, por lo que fue arrollada por las llantas traseras del vehículo de carga. “Aunque varias personas intentaron auxiliarla”, ella “murió instantáneamente”.

Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca, declaró al diario que la Fiscalía trabajará para resolver “de manera clara y precisa” las causas del percance.

“Adelantar las pesquisas correspondientes, realizar las respectivas entrevistas a los testigos, analizar los videos de las cámaras y, finalmente, determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de alguno de los conductores involucrados”, explicó.

Relacionados:
Muertes de famososMuertes de 'influencers'Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
Bajo un volcán
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX