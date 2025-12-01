Muere ‘Bikergirl’ tras accidente en su moto: familia y amigos despiden a la ‘influencer’ en funeral

Sofía Quiroz Ramírez, famosa ‘influencer’ conocida como ‘Bikergirl’, fue despedida por familiares y amigos luego de su trágica muerte.

La creadora de contenido perdió la vida el pasado 27 de noviembre tras sufrir un accidente mientras circulaba a bordo de su motocicleta. Tenía 25 años.

Dan último adiós a ‘Bikergirl’

La mañana del sábado 29 de noviembre se llevó a cabo la misa en honor a Sofía Quiroz en la capilla del Parque Memorial Tierrasanta, en el municipio de Bucaramanga, de departamento Santander, Colombia.

La eucaristía se transmitió en un ‘live’ de Facebook. Gracias a este, seguidores de ‘Bikergirl’ pudieron atestiguar el momento.

Durante la transmisión, quedó captado el instante en el que los seres queridos de la joven, algunos de ellos llorando, ingresaron a la capilla detrás de su ataúd.

Sofía Quiroz, conocida como 'Bikergirl', fue despedida tras su muerte. Imagen Parque Memorial Tierrasanta/Facebook

Tras finalizar la ceremonia, los presentes se trasladaron al panteón, donde se ofreció un rezo. El sitio estuvo lleno de flores y una fotografía de Sofía.

A las afueras del lugar, algunas de sus amistades le rindieron un tributo ‘quemando llanta’ durante varios segundos, según se aprecia en un video del periódico local Geroncity.

¿Qué le sucedió a ‘Bikergirl’?

De acuerdo con El Espectador, la Dirección de Tránsito de Floridablanca, Sofía Quiroz viajaba en una moto alrededor de las 21:40 horas por la carretera que comunica a Girón con Floridablanca.

Aparentemente, indica el medio, ‘Bikergirl’ intentó hacer una maniobra entre un automóvil particular y un tractocamión, pero falló.

Ella habría caído al costado izquierdo, por lo que fue arrollada por las llantas traseras del vehículo de carga. “Aunque varias personas intentaron auxiliarla”, ella “murió instantáneamente”.

Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito de Floridablanca, declaró al diario que la Fiscalía trabajará para resolver “de manera clara y precisa” las causas del percance.