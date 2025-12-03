Muere querida exparticipante de 'So You Think You Can Dance' a los 46 años: padecía enfermedad

Video Dramático funeral de la famosa ‘Bikergirl’: familiares y amigos la despiden devastados y en llanto

Donyelle Jones, finalista de la segunda temporada de 'So You Think You Can Dance', murió a los 46 años el 2 de diciembre, tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada a través de su cuenta de Instagram.

Fue su familia quien compartió la triste noticia y la describieron como una "esposa, hija, hermana, amiga, y una guerrera que le dio una paliza al cáncer cada día que estuvo aquí".

PUBLICIDAD

"Con el corazón roto pero lleno de gratitud, anunciamos que nuestra amada Donyelle Denise Wilson Jones ganó sus alas esta mañana".

La familia informó sobre la muerte de Donyelle en redes. Imagen Donyelle Jones/Instagram

¿De qué murió Donyelle Jones?

En 2016, la bailarina fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio 3C, pero a pesar de los tratamientos la enfermedad avanzó a etapa metastásica en mayo de 2025.

A lo largo de casi nueve años, Jones compartió el proceso con sus seguidores. Incluso, una semana antes de morir, publicó un video desde cuidados paliativos donde explicó que su hígado había empezado a fallar y que estaba "ordenando sus asuntos", sin dejar de aferrarse a la esperanza de "una curación milagrosa".

Donyelle se sometió a una doble mastectomía, quimioterapias y, pese a todo, mantuvo una actitud de "fe radical" y amor por su cuerpo.

En julio de 2025 reapareció bailando tras más de un año sin hacerlo y en el evento 'Gala de las Estrellas' contó cómo, a pesar de estar en tratamiento, logró trabajar con Janet Jackson.

Muere Donyelle Jones. Imagen The Grosby Group, Donyelle Jones/Instagram

¿Quién era Donyelle Jones?

La bailarina, quien es recordada por su carisma en 'So You Think You Can Dance', nació en 1979.

Se distinguió por su "versatilidad" y su "sonrisa contagiosa", por lo cual rápidamente se ganó el cariño del público.

Luego de su participación en el show, trabajó como coreógrafa y bailarina en programas de televisión.