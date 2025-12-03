Muertes de famosos

Muere querida exparticipante de 'So You Think You Can Dance' a los 46 años: padecía enfermedad

Donyelle Jones, quien se ganó el cariño del público por su carisma y versatilidad en el programa de baile, murió después de casi nueve años de luchar contra una dura enfermedad.

Univision picture
Por:Univision
Video Dramático funeral de la famosa ‘Bikergirl’: familiares y amigos la despiden  devastados y en llanto

Donyelle Jones, finalista de la segunda temporada de 'So You Think You Can Dance', murió a los 46 años el 2 de diciembre, tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada a través de su cuenta de Instagram.

Fue su familia quien compartió la triste noticia y la describieron como una "esposa, hija, hermana, amiga, y una guerrera que le dio una paliza al cáncer cada día que estuvo aquí".

PUBLICIDAD

"Con el corazón roto pero lleno de gratitud, anunciamos que nuestra amada Donyelle Denise Wilson Jones ganó sus alas esta mañana".

La familia informó sobre la muerte de Donyelle en redes.
La familia informó sobre la muerte de Donyelle en redes.
Imagen Donyelle Jones/Instagram

Más sobre Muertes de famosos

Dramático funeral de la famosa ‘Bikergirl’: familiares y amigos la despiden  devastados y en llanto
0:55

Dramático funeral de la famosa ‘Bikergirl’: familiares y amigos la despiden  devastados y en llanto

Univision Famosos
“Soy una mujer que ha vivido dolor”: último mensaje de Raquel Escalante antes de morir
0:57

“Soy una mujer que ha vivido dolor”: último mensaje de Raquel Escalante antes de morir

Univision Famosos
Muere ‘Bikergirl’ tras accidente en su moto: familia y amigos despiden a la ‘influencer’ en funeral
2 mins

Muere ‘Bikergirl’ tras accidente en su moto: familia y amigos despiden a la ‘influencer’ en funeral

Univision Famosos
Muere famosa 'influencer' de belleza: exnovio habría ocultado su cuerpo en bosque
2 mins

Muere famosa 'influencer' de belleza: exnovio habría ocultado su cuerpo en bosque

Univision Famosos
Muere querida exreina de belleza y presentadora de TV guatemalteca: luchó contra dura enfermedad
2 mins

Muere querida exreina de belleza y presentadora de TV guatemalteca: luchó contra dura enfermedad

Univision Famosos
Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años
1 mins

Muere famoso cantante de música pop mientras buscaba ayuda médica para su hijo de 4 años

Univision Famosos
A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares
1:09

A un año de su muerte, hijos de Silvia Pinal habrían cobrado esta millonaria cifra de dólares

Univision Famosos
“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir
2 mins

“Que se haga tu voluntad”: Conrado Osorio, de La Reina del Sur, publicó último mensaje antes de morir

Univision Famosos
La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió
1:26

La historia de José Luis Rodríguez 'El Puma' y su supuesto hijo no reconocido que ya murió

Univision Famosos
Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años
2 mins

Productora de ‘Rebelde Way’ habla por primera vez de la trágica muerte de su nieta de 7 años

Univision Famosos

¿De qué murió Donyelle Jones?

En 2016, la bailarina fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio 3C, pero a pesar de los tratamientos la enfermedad avanzó a etapa metastásica en mayo de 2025.

A lo largo de casi nueve años, Jones compartió el proceso con sus seguidores. Incluso, una semana antes de morir, publicó un video desde cuidados paliativos donde explicó que su hígado había empezado a fallar y que estaba "ordenando sus asuntos", sin dejar de aferrarse a la esperanza de "una curación milagrosa".

Donyelle se sometió a una doble mastectomía, quimioterapias y, pese a todo, mantuvo una actitud de "fe radical" y amor por su cuerpo.

En julio de 2025 reapareció bailando tras más de un año sin hacerlo y en el evento 'Gala de las Estrellas' contó cómo, a pesar de estar en tratamiento, logró trabajar con Janet Jackson.

Muere Donyelle Jones.
Muere Donyelle Jones.
Imagen The Grosby Group, Donyelle Jones/Instagram

¿Quién era Donyelle Jones?

La bailarina, quien es recordada por su carisma en 'So You Think You Can Dance', nació en 1979.

Se distinguió por su "versatilidad" y su "sonrisa contagiosa", por lo cual rápidamente se ganó el cariño del público.

Luego de su participación en el show, trabajó como coreógrafa y bailarina en programas de televisión.

El 25 de noviembre publicó su último video desde el hospital en el que agradecía el cariño y pedía que se fomentara la detección temprana del cáncer. Solo una semana después, Donyelle murió.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: Sonoro: Los sonidos de una generación
Tráiler: Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX