Muere famosa 'influencer' de belleza: exnovio habría ocultado su cuerpo en bosque

La muerte de la 'influencer' y modelo austriaca Stefanie Pieper, de 31 años, ha causado gran conmoción en Austria tras una intensa búsqueda iniciada luego de su repentina desaparición el pasado 24 de noviembre.

¿Qué le pasó a Stefanie Pieper?

La joven fue vista por última vez cuando regresaba a su apartamento después de asistir a una fiesta navideña en compañía de colegas y amigos, según reseñó People en Español este 29 de noviembre.

Horas más tarde, su perro fue hallado solo en la vivienda, un hecho que encendió las primeras alarmas entre sus allegados.

Amigos de Pieper alertaron a las autoridades al notar que no acudió a una sesión fotográfica programada para el día siguiente.

Desde entonces, se desplegó un operativo de búsqueda que pronto trascendió las fronteras austríacas, tras surgir indicios que señalaban a su exnovio como principal sospechoso.

El hombre, también de 31 años, fue detenido en Eslovenia después de que las autoridades localizaran su vehículo incendiado cerca de un casino.

Registros fronterizos revelaron que había cruzado varias veces entre Austria y Eslovenia en días recientes, lo que incrementó las sospechas.

Tras su arresto, fue extraditado a Austria para ser interrogado. Según reportes policiales y medios locales citados por People en Español, el sujeto habría confesado haber estrangulado a Pieper y condujo a los investigadores hasta una zona boscosa donde, presuntamente, ocultó el cuerpo.

Tanto su hermano como su padrastro fueron arrestados, acusados de presuntamente colaborar en el encubrimiento del crimen o de interferir en la investigación.

El macabro hallazgo

El hallazgo del cuerpo puso fin a una búsqueda que mantuvo al país en vilo durante varios días.

La combinación de su desaparición repentina, el perro encontrado solo en casa, el comportamiento errático del sospechoso y la violencia del acto descrito por las autoridades ha generado indignación y profundo dolor en su comunidad.

Stefanie Pieper tenía 31 años y una carrera en ascenso en redes sociales, con colaboraciones junto a marcas europeas y una vida que, según quienes la conocían, se caracterizaba por entusiasmo y disciplina.

Su muerte ha reavivado el debate público sobre la violencia de género y los protocolos de búsqueda en casos de desaparición.