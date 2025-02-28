Gene Hackman

Autopsias de Gene Hackman y su esposa: revelan primeros resultados tras muertes “sospechosas”

La Oficina del Sheriff de Santa Fe emitió un comunicado en el que detalló qué determinó el médico forense. Sin embargo, aclaró que todavía falta que a la difunta pareja se le realicen más exámenes.

Video Hija de Gene Hackman afirma que la muerte de su padre no le parece "terriblemente impactante"

Las muertes de Gene Hackman, recordado mundialmente por sus papeles en películas como ‘Superman’, de su esposa, Betsy Arakawa, y de su perro siguen bajo averiguación.

Sin embargo, hace unas horas la Oficina del Sheriff de Santa Fe, Nuevo México, compartió varios de los datos que han recabado con sus indagaciones.

¿Qué determinaron las autopsias de Gene Hackman y su esposa?

Por medio de un comunicado, difundido en Facebook este jueves, la dependencia informó que la Oficina del Investigador Médico “realizó una autopsia” a Gene Hackman y Betsy Arakawa.

“Los resultados iniciales indicaron que ninguno de los dos presentaba traumatismos externos”, explicaron, agregando que “no se ha determinado la forma ni la causa del fallecimiento”.

Reveló, además, que ya solicitaron se les realicen análisis de monóxido de carbono y toxicológicas a “ambos individuos”.

Las determinaciones oficiales de todos esos exámenes, incluyendo la revisión a profundidad de los restos, “están pendientes”.

Este 28 de febrero, el sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, reveló en conferencia de prensa que los cuerpos de Genne Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, dieron negativo en las pruebas de intoxicación por monóxido de carbono.

Además, se informó que el marcapasos de Hackman dejó de funcionar el 17 de febrero, lo que revelaría que ese día pudo fallecer el actor.

Esto se sabe de la muerte de Gene Hackman y su esposa

En su reporte, la organización relató que el miércoles 26 de febrero, aproximadamente a las 13:45 horas, oficiales locales fueron enviados a una dirección en Old Sunset Trail.

“Ahí, Gene Hackman, de 95 años, su esposa, Betsy Arakawa, de 65, y un can fueron encontrados muertos”, expusieron.

Detallaron que, previamente, “un individuo llegó” a la residencia de la pareja “para realizar tareas de mantenimiento”: “Se preocupó al no recibir contestación y se puso en contacto con la protección del vecindario”.

El guardia verificó la casa y “observó” al intérprete y a la pianista de profesión “en el suelo, sin responder, a través de una ventana y llamó al 911”.

Tras arribar al sitio, los agentes accedieron a la propiedad, donde en primer lugar la vieron a ella, sin signos vitales, y, posteriormente, a él, “en otra área”.

“Debido a las circunstancias inusuales de dos difuntos en la vivienda, había preocupación por la seguridad de la escena”, destaparon.

“Se solicitó al personal de bomberos de la ciudad y a la Compañía de Gas Nuevo México para realizar pruebas de monóxido de carbono y otros elementos extraños”, añadieron.

Especificaron que la zona se consideró fuera de peligro y, cerca de las 09:30 p.m., “se emitió y ejecutó una orden de cateo” en el inmueble para obtener “pruebas”: “No había indicios aparentes de crimen”.

Previamente, TMZ dio a conocer que, en los documentos presentados para la solicitud del registro del hogar de los artistas, un detective habría declarado que sus decesos eran “lo suficientemente sospechosos como para requerir una búsqueda e indagación exhaustivas”.

Gene Hackman, y su esposa, Betsy Arakawa.
Imagen Getty Images
