Muerte de Gene Hackman y su esposa calificadas como "sospechosas": revelan misteriosos detalles

El caso de las muertes de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, está tomando un rumbo inesperado a tan sólo horas de que se diera a conocer.

En un inicio, de acuerdo con People, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, Nuevo México, comunicó que el actor, su pareja y su perro “fueron localizados” sin vida al interior de su hogar alrededor de las 13:45 horas del miércoles 26 de febrero.

Por su parte, Denise Womack-Avila, vocera de la dependencia, indicó a NBC News que “en este momento no se sospecha que haya habido un crimen como factor en esos fallecimientos”.

Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro fueron localizados sin vida al interior de su residencia en Santa Fe, Nuevo México. Imagen The Grosby Group



Luego de que trascendiera lo ocurrido, TMZ reportó que Elizabeth Jean Hackman, hija del intérprete, les dijo que creían que la causa de los decesos “podría ser los humos tóxicos”.

El portal detalló que los seres queridos de la estrella de ‘Superman’ pensaban que se trataría de “envenenamiento por monóxido de carbono”.

Además, indicaron, ella les especificó que la “policía no halló señales de un delito”. Aunque, el alguacil local, Adan Mendoza, aclaró que no habían “descartado nada”, que la averiguación seguía su curso y que esperaban la aprobación legal para revisar la casa.

Muertes de Gene Hackman y su esposa serían calificadas como “sospechosas”

Tan sólo a poco tiempo de que las autoridades aseveraran que no se sospechaba de un ilícito, TMZ saca a la luz lo que presuntamente un detective de Santa Fe escribió en su declaración jurada, según la orden de cateo.

“La muerte de las dos personas fallecidas era de naturaleza lo suficientemente sospechosa como para requerir una búsqueda e indagación exhaustivas”, se lee en los documentos, a los que el medio afirma tuvo acceso.

Asimismo, él habría puntualizado que “la parte informante”, aparentemente refiriéndose a la persona que pidió apoyo a los uniformados, “encontró la puerta principal de la residencia sin asegurar y abierta”.

El funcionario añadió que, también, “observaron” a dos perros sanos, uno “suelto” en el lugar y otro “cerca de la mujer fallecida”, así como al can que pereció “en un armario del cuarto de baño”.

“El calentador movido, el frasco de pastillas abierto y las pastillas esparcidas junto a la mujer. El hombre muerto se encontraba en una habitación separada de la residencia y no había signos evidentes de una fuga de gas”.

Según el medio, el Departamento de Bomberos estuvo en la vivienda y “no vieron ninguna señal de fuga de monóxido de carbono o envenenamiento”.

“La New Mexico Gas Company llegó a la casa y realizó pruebas en las líneas de gas dentro y alrededor, y concluyó: ‘Hasta el momento, no hay signos ni evidencia que indiquen que hubo algún problema asociado con las tuberías’”, apuntó el portal.

¿Cuerpo de la esposa de Gene Hackman estaba “en descomposición”?

Por la mañana, el alguacil Adan Mendoza comentó a TMZ que agentes determinaron que los restos de Gene Hackman, Betzy Arakawa y la mascota “llevaban ahí al menos un día”.

En su nuevo trascendido, el sitio web afirma que la pianista de formación, “al parecer, tenía muerta algún tiempo, ya que el cuerpo se encontraba en estado de descomposición, con hinchazón en la cara y momificación en las manos y pies”.

Mientras que ella presuntamente fue localizada en el suelo del baño, “cerca de la encimera y acostada sobre su lado derecho”, su marido habría estado en un cuarto separado de la cocina.

“Él estaba completamente vestido y sospecharon que pudo haberse caído de repente porque sus gafas de sol se encontraron junto a su cuerpo”, relató el medio.

Alegadamente los cadáveres fueron descubiertos por dos trabajadores de mantenimiento, quienes mencionaron que no habían visto a la pareja en aproximadamente dos semanas.

Cuando ellos arribaron al sitio y realizaron el hallazgo, la puerta principal estaba entreabierta, pero el agente dice que no había señales de que la hubieran forzado, expone el sitio web.