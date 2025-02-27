Hija de Gene Hackman revela qué podría haber causado la muerte del actor, su esposa y perro

Video Hija de Gene Hackman afirma que la muerte de su padre no le parece "terriblemente impactante"

Elizabeth Jean Hackman, hija de Gene Hackman, reveló qué es lo que ella y su familia piensan que ocasionó el fallecimiento de su famoso padre, la esposa de este, Betsy Arakawa, y su perro.

La mañana de este jueves, la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe confirmó que el actor, su pareja y mascota “fueron encontrados muertos” en su residencia, en Santa Fe, Nuevo México, la tarde del 26 de febrero.

PUBLICIDAD

Aunque la vocera de la dependencia, Denise Womack-Avila, indicó a NBC News que “no se sospecha que haya habido un crimen”, no compartió qué ocasionó las defunciones.

Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro fueron localizados sin vida al interior de su residencia en Santa Fe, Nuevo México. Imagen The Grosby Group

¿Qué cree la familia de Gene Hackman que causó su muerte?

En medio de la conmoción que la noticia ha causado a nivel mundial, TMZ da a conocer que Elizabeth Jean Hackman les dijo “que no están seguros, pero creen que la causa” de los decesos “podría ser los humos tóxicos”.

En el portal se detalla que los seres queridos del icónico intérprete piensan que se trataría de “envenenamiento por monóxido de carbono”.

La hija de Gene Hackman, a quien él procreó en su primer matrimonio, con Faye Maltese, les corroboró que la policía no halló señales de un delito.

Según el sitio web, la casa en la que el artista y su pareja habitaban “fue construida en el año 2000”. No saben “si hubo algún problema con fugas de gas” o si hicieron “llamadas al servicio técnico”.

Elizabeth, por su parte, puntualizó que la pareja había estado habitando la propiedad “desde que él se jubiló, en 2004”.

¿Cuánto tiempo llevaban muertos Gene Hackman y su esposa?

En entrevista para el mismo TMZ, Adan Mendoza, alguacil local, destapó que agentes determinaron que los cuerpos de Gene Hackman, Betzy Arakawa y el can “llevaban ahí al menos un día”.

El funcionario esclareció que “no descarta nada”, pese a que “no se descubrió ningún trauma visible” en los restos, pues ellos “podrían haber sido víctimas de un doble homicidio, suicidio, muerte accidental o de causas naturales”.

PUBLICIDAD

Además, aseveró que la compañía de gas y el Departamento de Bomberos igualmente se presentaron en el hogar para asegurarse de que no hubiera humos tóxicos que pudieran poner en peligro a los oficiales mientras realizaban la búsqueda de los cadáveres.

Ahora, él espera que su solicitud de cateo sea aprobada para que puedan realizar las indagaciones correspondientes y así determinar qué pasó.