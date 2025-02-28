Gene Hackman

Hija de Gene Hackman no había hablado con él y su madrasta en “meses” antes de su misteriosa muerte

Leslie Anne, una de las hijas del actor, compartió que no tuvo comunicación recientemente con él o su madrastra. Las muertes de Gene Hackman y su esposa han sido calificadas como sospechosas y están siendo investigadas por las autoridades.

Leslie Anne Hackman rompió el silencio sobre la misteriosa muerte de su famoso papá, Gene Hackman, y su esposa, Betsy Arakawa.

La tarde del miércoles 26 de febrero, el actor, su pareja y uno de sus perros fueron encontrados sin vida al interior de su residencia en Santa Fe, Nuevo México, según confirmaron las autoridades.

Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y su perro fueron localizados sin vida al interior de su residencia en Santa Fe, Nuevo México.
Hija de Gene Hackman “no había hablado” con él en “meses”

En medio de la investigación para determinar qué le sucedió a Gene Hackman y Betsy Arakawa, Leslie Anne Hackman brindó una entrevista a Daily Mail.

“Tenemos que esperar y averiguar la información que pueda dar la policía. No esperábamos tener que salir, y registrar la casa y todo eso”, dijo el jueves.

“Así que tenemos trabajo por delante. Pero sí, iremos a Nuevo México”, aseveró la mujer de 58 años, a quien el intérprete procreó durante su matrimonio con Faye Maltese.

Aunque aseguró ser unida a su padre, admitió que en tiempos recientes no se vieron ni tuvo noticias sobre él. De acuerdo con el diario, ella reside en California.

“Éramos cercanos. No había hablado con ellos durante un par de meses, pero todo era normal y estaba todo bien”, afirmó.

A Leslie Anne Hackman no le resultó “terriblemente impactante” la muerte de su papá

Pese a destapar el nulo contacto actual con su progenitor, Leslie Anne Hackman abordó cómo habría estado él antes de fallecer.

“A pesar de su edad, estaba en muy buenas condiciones físicas”, sentenció, puntualizando que a Gene Hackman no le hicieron alguna cirugía mayor últimamente.

“Le gustaba hacer pilates y yoga, y seguía haciéndolo varias veces por semana, por lo que gozaba de buena salud”, añadió al respecto.

Sin embargo, aún con ello, su muerte aparentemente le parecía de esperarse: “No fue terriblemente impactante porque tenía 95 años”.

Acerca del matrimonio que la estrella de ‘Superman’ mantenía con Betsy Arakawa, de 64 años, ella lo calificó como “maravilloso”: “Lo cuidó muy muy bien”.

“Estoy muy triste por su fallecimiento”, indicó Leslie, quien ayer fue captada sonriente al lado de su hermana Elizabeth Jean en la ciudad de Burbank.

El portal británico explica que ellas especulan que la pareja podría haber perecido al “inhalar humos tóxicos debido a una fuga de monóxido de carbono”.

Previamente, Adan Mendoza, alguacil de Santa Fe, compartió con TMZ que los cuerpos de Gene y Betsy “llevaban ahí”, en su casa, “al menos un día” cuando los descubrieron.

Por ahora, se realizan las averiguaciones correspondientes y no se ha determinado oficialmente qué ocasionó que ambos murieran.

Gene Hackman, y su esposa, Betsy Arakawa.
