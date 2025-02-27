Actor de ‘Superman’ muere junto a su esposa y perro: los detalles de su extraño fallecimiento

Video Hija de Gene Hackman afirma que la muerte de su padre no le parece "terriblemente impactante"

Gene Hackman, famoso por su papel de ‘Lex Luthor’ en la película ‘Superman’ de 1978, su esposa, Betsy Arakawa y su perro fueron encontrados muertos al interior de su casa.

De acuerdo con People, el Sheriff del Condado de Santa Fe, Nuevo México, Adan Mendoza, confirmó el descubrimiento.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Gene Hackman, su esposa y perro?

Según el medio, la Oficina del alguacil detalló que un vecino llamó para solicitar un control de bienestar, lo que condujo al hallazgo.

La policía recibió la alerta por primera vez alrededor de las 13:45 p.m. del miércoles 26 de febrero, por lo que acudieron a la residencia en Old Sunset Trail, en Santa Fe.

Ahí, localizaron ya sin signos vitales a Gene Hackman, quien tenía 95 años, su pareja Betsy Arakawa, de 64, y a su mascota.

Denise Womack-Avila, vocera de la dependencia, comentó a NBC News que “en este momento no se sospecha que haya habido un crimen como factor en esos decesos”.

Sin embargo, añadió, “no se ha determinado la causa exacta” de sus muertes. Los cuerpos de la pareja se identificaron oficialmente hasta las 12:30 de la madrugada de este jueves.

Actualmente, hay “una investigación activa y en curso” para determinar qué ocurrió y, expone The Independent, se presentó una petición legal para que agentes registren la propiedad.

¿Quién era Gene Hackman?

Gene Hackman nació en 1930, se unió a la Marina a fines de la década siguiente y decidió estudiar interpretación casi al acabar los años 50.

Con varios personajes secundarios en televisión y teatro en su haber, él hizo su debut en la ‘pantalla grande’ en ‘Lilith’, en 1964.

Empezó a destacar tres años después, cuando interpretó a ‘Buck Barrow’ en ‘Bonnie and Clyde’ y consiguió su primera nominación en los Premios Oscar como Mejor Actor de reparto.

Obtuvo su primer protagónico en 1970, con ‘I never sang for my father’, por la que nuevamente lo incluyeron en los contendientes al mencionado galardón.

A lo largo de su trayectoria, él participó en cintas como ‘The french connection’, ‘The Poseidon adventure’, ‘A bridge too far’, ‘Superman’, ‘Reds’ y ‘No way out’.

Tras su retiro de la actuación, pasó a narrar dos documentales, ‘The unknown flag raiser of IwoJima’ y ‘We, the Marines’, de 2016 y 2017, respectivamente.

The New York Times expone que Hackman conoció a Betsy Arakawa, una pianista de formación clásica que creció en Hawái, cuando ella trabajaba en un gimnasio de California, a mediados de los 80.

Pronto, el dúo se mudó junto y compraron su hogar en Santa Fe. Se casaron en 1991, pero no tuvieron hijos. Él es padre de tres, Christopher Allen, Elizabeth Jean y Leslie Ann, a quienes procreó con Faye Maltese.