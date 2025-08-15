Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro

Video Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

La investigación por la muerte de la diseñadora Martha Nolan O'Slatarra ha dado un vuelco inesperado para sus seres queridos, de acuerdo con un reciente informe.

La también ‘influencer’ fue localizada, ya sin vida, al interior de un lujoso yate atracado en el exclusivo Montauk Yacht Club en Long Island, Nueva York, el pasado martes 5 de agosto.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, los paramédicos llegaron a la embarcación luego de que alertaran al 911 que ahí había una mujer inconsciente.

Martha Nolan. Imagen Martha Nolan/Tiktok, Threads

Investigación por muerte de Martha Nolan O'Slatarra da giro

En un inicio, las averiguaciones acerca de qué le sucedió a Martha Nolan O'Slatarra se centraron en un posible homicidio, pero las autoridades no obtuvieron resultados concluyentes, indica Vanity Fair.

La Oficina del Médico Forense, por su parte, detalló que la autopsia, realizada esa misma semana, no mostró evidencia de violencia.

Ahora, este 15 de agosto, Daily Mail da a conocer que “los detectives están investigando las afirmaciones” de que la creadora de contenido sufría cáncer cerebral, en un giro impactante para la familia”.

El diario explica que, después de que el examen a los restos no determinara la causa del deceso, los parientes de la celebridad viajaron desde Irlanda a Estados Unidos “para exigir una segunda opinión”.

Pero supuestamente durante una llamada telefónica en los días posteriores al fallecimiento, los agentes le habrían preguntado a la madre de Martha, Elma, si estaba enferma.

La señora, que mantenía contacto cercano con su hija, “se quedó atónita” ante los cuestionamientos y respondió que ella estaba “perfectamente sana”, retoma Irish Independent.

“Ella les dijo que no había nada de eso [que la afectara]”, contó una fuente no identificada al portal.

Se especula que, durante la noche antes de morir, la fundadora de la marca de trajes de baño East x East se dirigió al barco para hablar con el magnate de seguros Christopher Durnan.

El sitio web británico asegura que “la velada acabó en horror” cuando el hombre de negocios “apareció corriendo desnudo en el muelle, alrededor de la medianoche, gritando, pidiendo ayuda, diciendo” que Nolan O'Slatarra “se había desmayado”.

Transeúntes lo ayudaron marcando a emergencias e intentando efectuarle reanimación cardiopulmonar (RCP) a la emprendedora.