Muertes de famosos

Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro

Las autoridades estarían indagando sobre una especulación en cuanto al estado de salud, previo a su fallecimiento, de Martha Nolan O'Slatarra. La familia de la también ‘influencer’ ya habría sido interrogada.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

La investigación por la muerte de la diseñadora Martha Nolan O'Slatarra ha dado un vuelco inesperado para sus seres queridos, de acuerdo con un reciente informe.

La también ‘influencer’ fue localizada, ya sin vida, al interior de un lujoso yate atracado en el exclusivo Montauk Yacht Club en Long Island, Nueva York, el pasado martes 5 de agosto.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, los paramédicos llegaron a la embarcación luego de que alertaran al 911 que ahí había una mujer inconsciente.

Martha Nolan.
Martha Nolan.
Imagen Martha Nolan/Tiktok, Threads

Investigación por muerte de Martha Nolan O'Slatarra da giro

Más sobre Muertes de famosos

Muere presentadora justo el día de su cumpleaños: estaba “atravesando por un momento de crisis”
2 mins

Muere presentadora justo el día de su cumpleaños: estaba “atravesando por un momento de crisis”

Univision Famosos
Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra
1:06

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe
1 mins

Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida
2 mins

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida

Univision Famosos
El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 
1:00

El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 

Univision Famosos
Muere cantante Guadaña Jr. minutos antes de salir al escenario en homenaje a su fallecido padre
2 mins

Muere cantante Guadaña Jr. minutos antes de salir al escenario en homenaje a su fallecido padre

Univision Famosos
Muere apreciado actor de Marea de Pasiones a los 38 años: revelan la causa de su fallecimiento
0:57

Muere apreciado actor de Marea de Pasiones a los 38 años: revelan la causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral
2 mins

Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral

Univision Famosos
Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento
1 mins

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro
1:00

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Univision Famosos

En un inicio, las averiguaciones acerca de qué le sucedió a Martha Nolan O'Slatarra se centraron en un posible homicidio, pero las autoridades no obtuvieron resultados concluyentes, indica Vanity Fair.

La Oficina del Médico Forense, por su parte, detalló que la autopsia, realizada esa misma semana, no mostró evidencia de violencia.

Ahora, este 15 de agosto, Daily Mail da a conocer que “los detectives están investigando las afirmaciones” de que la creadora de contenido sufría cáncer cerebral, en un giro impactante para la familia”.

El diario explica que, después de que el examen a los restos no determinara la causa del deceso, los parientes de la celebridad viajaron desde Irlanda a Estados Unidos “para exigir una segunda opinión”.

Pero supuestamente durante una llamada telefónica en los días posteriores al fallecimiento, los agentes le habrían preguntado a la madre de Martha, Elma, si estaba enferma.

La señora, que mantenía contacto cercano con su hija, “se quedó atónita” ante los cuestionamientos y respondió que ella estaba “perfectamente sana”, retoma Irish Independent.

“Ella les dijo que no había nada de eso [que la afectara]”, contó una fuente no identificada al portal.

Se especula que, durante la noche antes de morir, la fundadora de la marca de trajes de baño East x East se dirigió al barco para hablar con el magnate de seguros Christopher Durnan.

PUBLICIDAD

El sitio web británico asegura que “la velada acabó en horror” cuando el hombre de negocios “apareció corriendo desnudo en el muelle, alrededor de la medianoche, gritando, pidiendo ayuda, diciendo” que Nolan O'Slatarra “se había desmayado”.

Transeúntes lo ayudaron marcando a emergencias e intentando efectuarle reanimación cardiopulmonar (RCP) a la emprendedora.


Relacionados:
Muertes de famososMuertesNueva YorkCelebridadesFamososInfluencer

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD