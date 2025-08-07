Muertes de famosos

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

La 'influencer', Martha Nolan O'Slatarra, fue encontrada inconsciente en un exclusivo club de yates de Nueva York. Tenía 33 años.

La diseñadora Martha Nolan O'Slatarra fue encontrada sin vida a bordo de una embarcación atracada en el exclusivo Montauk Yacht Club en Long Island, Nueva York. La 'influencer' tenía 33 años.

La alerta fue dada poco después de la medianoche por un hombre que llamó al 911 tras encontrar a una mujer inconsciente en el yate. A pesar de los intentos de reanimación por parte de los paramédicos, Nolan fue declarada muerta en el lugar.

La Brigada de Homicidios del Condado de Suffolk asumió la investigación, que sigue abierta, y se espera que el forense dé a conocer los resultados de la autopsia para esclarecer la causa de muerte.

Las autoridades han levantado testimonios de miembros del club náutico y propietarios de embarcaciones cercanas, además de revisar grabaciones de seguridad y dispositivos digitales.

De acuerdo con las declaraciones de un hombre que estaba en el lugar, informó a las autoridades que escuchó "gritos provenientes del muelle" horas antes del hallazgo del cuerpo.

El Montauk Yacht Club emitió un comunicado expresando sus condolencias y asegurando su cooperación con las autoridades.

"Nuestro equipo está comprometido con la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y personal", declaró un portavoz.

Martha Nolan.
Martha Nolan.
Imagen Martha Nolan/Tiktok, Threads

¿Quién era Martha Nolan O'Slatarra?

Nació Carlow, Irlanda, donde estudió Comercio y luego obtuvo una maestría en Marketing Digital en el University College Dublin.

En 2015, se mudó a Nueva York con el objetivo de triunfar en el mundo de la moda. Allí fundó East x East, una marca especializada en trajes de baño y ropa resort de lujo.

La marca se destacó por su enfoque sustentable, su estética minimalista y su conexión con destinos exclusivos como Montauk.

Además de diseñadora, Martha fue una 'influencer' activa en TikTok, donde compartía contenido sobre moda, estilo de vida y emprendimiento.

"Siempre supe que quería tener éxito, que estaba impulsada por el dinero, impulsada por los negocios, y que la moda es una industria difícil y sería un camino lento", dijo en una entrevista con Irish Independent.


