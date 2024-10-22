¿Qué pasará con el perrito de Liam Payne, Stan? Era su amigo incondicional

Video Liam Payne luchó durante años con problemas de salud mental: hizo de todo para salir adelante

Muerte de Liam Payne: ¿Cómo se cayó el cantante de One Direction?

Liam Payne falleció tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires, Argentina. Según los primeros informes, el exintegrante de One Direction atravesaba una crisis de abuso de sustancias y se encontraba solo en el momento de la caída.

El cantante británico habría consumido cocaína, crack y un depresor antes de su muerte. La autopsia reveló que murió debido a multi traumatismo, así como hemorragias internas y externas.

Aún no se tiene el análisis toxicológico pertinente y se espera que este arroje la respuesta a algunas preguntas, principalmente si Liam estaba consciente o inconsciente al momento de la caída. Además, los restos del cantante no podrán ser sacados de Argentina hasta que se obtengan todos los resultados de las pruebas.

¿Liam Payne tenía familia?

Liam Payne tenía una familia que lo amaba profundamente. Se trata de su padre Geoff, su madre Karen y sus hermanas Ruth y Nicola. En un comunicado publicado por la BBC, su familia expresó su dolor y pidió privacidad en estos momentos difíciles.

"Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente".



Una de las imágenes más tristes que ha dejado la partida del cantante fue la de su padre, Geoff Payne, en el homenaje que las fans hicieron para el exintegrante de One Direction. Geoff lloró mientras besaba las fotos de su hijo y aceptaba las muertas de cariño de las fans.

Al artista británico también le sobrevive su novia, Kate Cassidy, y su hijo, Bear Grey. Liam se convirtió en padre cuando apenas tenía 23 años y en una de sus últimas publicaciones en redes sociales antes de su muerte, compartió una foto al lado del pequeño.

I want to be on a billboard one day daddy 🐻 ❤️ pic.twitter.com/HJqMDnDUH2 — Liam (@LiamPayne) March 1, 2024



Además, Liam Payne tenía un amigo incondicional: su perro Stan, a quien le tenía un gran cariño.

¿Qué pasará el perro de Liam Payne tras su muerte?

Las fans de Liam Payne se preguntan qué pasará con Stan, la amada mascota del cantante. Liam adoptó al adorable pitbull negro en febrero de 2024. A su llegada, el cantante publicó una foto del can:

"¡Bienvenido a la familia, Stanley! Nuestros corazones son más grandes contigo en él".



Para Liam, el vínculo con Stanley o 'Stan' era sumamente importante, les gustaba salir a correr juntos y el cantante publicaba fotos constantemente. Payne ya habría pensado en qué pasaría con Stanley en caso de que a él le suciediera una tragedia. Se dice que Payne le habría pedido a su madre, Karen, que se encargara de su mascota en caso de que él llegara a faltar.

Tras la muerte de Liam Payne, así lo han despedido sus fans y compañeros de One Direction

One Direction se separó en 2015 y desde entonces sus integrantes no habían hecho nada en conjunto. Sin embargo, tras la muerte de Liam Payne lanzaron un conmovedor mensaje. Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik escribieron:

“Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho”



Los cuatro ex integrantes del grupo han estado de luto y no han dado más declaraciones. Zayn Malik, quien se encontraba de gira por los Estados Unidos, tomó la decisión de posponer sus conciertos para poder enfocarse en su duelo.