Papá de Liam Payne no podría llevarse de Argentina el cuerpo del cantante: esta sería la razón

Aunque Geoff Payne, padre de Liam Payne, llegó a Buenos Aires con la aparente intención de llevarse el cuerpo del cantante de 31 años al Reino Unido, supuestamente no podrá hacerlo de manera inmediata y revelan la razón que se lo estaría impidiendo.

Video Ex de Liam Payne está preocupada por su hijo de 7 años: esto teme tras muerte del cantante

El padre de Liam Payne, el exintegrante de la banda británica One Direction que murió el pasado miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, llegó este fin de semana a Argentina para gestionar la repatriación del cadáver de su hijo, según confirmaron fuentes oficiales a la agencia EFE este viernes 18.

Sin embargo, Geoff Payne no podría llevárselo conforme a lo que él habría tenido planeado, según se ha revelado.

Geoff Payne (derecha, de saco), papá de Liam Payne, afuera del hotel donde el cantante murió tras caer del balcón de su habitación.
¿Qué pasará con el cuerpo de Liam Payne?

El papá del fallecido cantante se reunió con el fiscal que investiga el hecho, estuvo en la morgue y pidió visitar la habitación del hotel desde donde cayó el músico de 31 años.

Pero las fuentes consultadas por la agencia EFE han indicado que la repatriación del cuerpo de Payne al Reino Unido puede tardar entre diez y quince días, por lo Geoff Payne tendrá que esperar para llevarlo a casa.

El exintegrante de One Direction cayó desde el balcón de la habitación en la que se encontraba alojado en el hotel Casa Sur, en el barrio capitalino de Palermo, a las 17:07 pm, hora local, y falleció en el acto producto de la gravedad de sus heridas.

Minutos antes, desde el hotel llamaron a la línea de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol y que había destrozado algunos objetos de la habitación.

El papá de Liam Payne visitó el memorial que fans del cantante colocaron afuera del hotel en donde murió trágicamente.
Imagen EFE


Al llegar los servicios de emergencias y la policía local, Payne ya estaba muerto. El informe preliminar de la autopsia concluyó que la causa de muerte fue "politraumatismo y hemorragia interna y externa".

Los forenses no han observado "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas".

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, que investiga el fallecimiento de Payne, informó que "todo hace indicar que el músico se encontraba solo cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias".

La fiscalía agregó que se recogieron en la habitación del compositor y guitarrista una serie de sustancias que acreditarían "una situación previa de consumo de alcohol y estupefacientes".

La fiscalía presume además que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, Payne "no adoptó una postura reflejo para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".

Video Revelan que Liam Payne habría sido echado de otros hoteles en Argentina por sus desmanes
Liam Payne

