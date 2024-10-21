¿Liam Payne no se llevaba bien con sus compañeros de One Direction? Lo que dijo molestó a las fans

Video Liam Payne contó secretos de One Direction antes de morir: ¿no se soportaban y llegaron a los golpes?

La trágica muerte de Liam Payne impactó a los 'directioners' de todo el mundo, así como a los exintegrantes del famoso grupo. ¿Cómo era la relación de Payne con sus compañeros antes de morir?

¿Quién fue el primer integrante de One Direction en salir del grupo?

PUBLICIDAD

Zayn Malik fue el primer cantante de One Direction en buscar un camino en solitario y anunció su salida del grupo en marzo de 2015. En su momento, Zayn declaró que estaba abrumado y quería tener una vida más sencilla.

“Mi vida con One Direction ha sido mejor de lo que podría imaginar. Pero, después de cinco años, siento que ahora es el momento adecuado para dejar la banda. Me gustaría pedir perdón a los fans si les he decepcionado, pero tengo que hacer lo que siento que es correcto. Dejo el grupo porque quiero ser un chico normal de 22 años, que pueda relajarse y tener algo de vida privada. Sé que tengo cuatro amigos de por vida en Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que ellos continuarán siendo la mejor banda del mundo”.



El comunicado fue publicado en medio de una gira mundial que Zayn abandonó para regresar a su hogar, en Inglaterra. One Direction continuó como un grupo de cuatro integrantes, con Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson. A finales de ese mismo año, 2015, la banda anunció una ‘pausa indefinida’.

Zayn Malik

¿Por qué se separó One Direction?

Tras el último single de la agrupación, ‘History’, One Direction anunció que se darían una pausa. Sin embargo, no volvieron a reunirse y cada uno de sus integrantes lanzó material como solista.

One Direction Imagen Getty Images

Aunque nunca se dieron a conocer los motivos exactos de la ruptura, Zayn contó en más de una ocasión lo incómodo que él se sentía en la agrupación.

“Cuando quería sugerir algo, era como que no cuadraba con nosotros”.

¿Liam Payne tenía problemas con sus compañeros de One Direction?

En 2022, Liam Payne hizo declaraciones sobre One Direction que no fueron del agrado de los fans de la famosa ‘boyband’. Payne contó en el podcast de Logan Paul que, en un inicio, él sería el integrante más importante del grupo; sin embargo, esto no fue así.

“Iniciarían con mi cara y luego elegirían a los demás. Fui el miembro honorífico de One Direction”.

Imagen Getty

Posteriormente, el cantante confesó que su relación con uno de sus excompañeros llegó a extremos violentos. Liam mencionó que de hecho tuvieron una pelea, donde él fue arrojado contra una pared. Se especula que se trataría de Zayn Malik, de quien en dicha entrevista dijo:

“Siempre puedes mirar al hombre por dónde está y decir: ‘Oh, sí, lo que sea, ese tipo es un idiota…' Pero al final del día, una vez que comprendes por lo que ha pasado para llegar a ese punto... y también si esa persona quería estar allí o no”.



Estas declaraciones molestaron a los fans de One Direction, quienes crearon una tendencia en redes que consistía en tapar el rostro de Liam en las fotos de la ‘boyband’.

PUBLICIDAD

Así se despidieron los integrantes de One Direction de Liam Payne tras su muerte

La sorpresiva muerte de Liam Payne ha sacudido al mundo y, por supuesto, a sus antiguos compañeros de banda. Por primera vez desde su separación, One Direction lanzó un comunicado en conjunto:

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos mucho. Te amamos Liam”

Imagen Instagram

Además, cada uno de los integrantes se despidió con un post individual. Louis Tomlinson destacó que el hijo de Liam, Bear, siempre podría contar con él como un tío. Harry Styles compartió una emotiva fotografía de Liam sobre un escenario, Zayn escribió una carta hablando de lo que admiraba de Payne. Niall Horan fue el último en verlo con vida, y también el último en pronunciarse junto con una serie de tiernas fotos.