Hermana de Liam Payne le pide perdón por "no salvarlo" antes de morir: esto dijo

Video El alarmante audio al 911 antes de que Liam Payne muriera desde un tercer piso: “Está sobrepasado”

Ruth Gibbins, la hermana de Liam Payne, expresó su pesar por no haber podido "salvarlo" antes de morir en un emotivo tributo en redes sociales tras el inesperado fallecimiento del exintegrante de One Direction.

El cantante de 31 años falleció el pasado miércoles 16 de octubre tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel en el que se hospedaba en el barrio de Palermo, Argentina.

¿Qué dijo la hermana de Liam Payen tras su muerte?

La hermana del artista británico publicó un estremecedor mensaje dedicado a Liam Payne este sábado 19 de octubre.

"No creo que esto esté sucediendo", escribió en Instagram, "nadie jamás pudo hacerme reír tanto como él [...] y le encantaba ver cuántas risas podía conseguir".

En su mensaje, Ruth Gibbins compartió algunos de sus recuerdos más preciados con Liam Payne, como las tardes tomando té juntos después del trabajo y las veces que lo recogía tras los conciertos de One Direction.

" Me encantaba recogerlo del trabajo cuando todo empezaba, especialmente después de los conciertos, alejándonos rápidamente de los lugares o apariciones, mientras Liam conectaba su teléfono para mostrarme las nuevas canciones de los álbumes", rememoró.

" Liam amaba a 1D (One Direction), amaba a sus hermanos (integrantes) y hablábamos mucho de ello", contó.

Este es parte del desgarrador mensaje que Ruth Gibbins, hermana mayor de Liam Payne, le dedicó en Instagram tras su repentina y trágica muerte. Imagen Ruth Gibbins/Instagram

Hermana de Liam Payne recuerda los problemas del cantante

Ruth Gibbins también mencionó las dificultades personales que Liam Payne había enfrentado en los últimos años.

"No creo que este mundo haya sido lo suficientemente bueno o amable contigo y, muy a menudo, en los últimos años, tuviste que esforzarte mucho para superar todo", escribió.

" Solo querías ser amado y hacer feliz a la gente con tu música. Nunca creíste que eras lo suficientemente bueno, espero que ahora puedas ver esta efusión de amor que nunca recibiste en tu tiempo", le dijo en la carta.

Gibbins prometió "cuidar" al hijo de 7 años de Payne, Bear, a quien compartía con su ex Cheryl Cole.

"Él siempre sabrá lo increíble que es su papá y cuánto lo idolatras", agregó, " lamento no haber podido salvarte. Te amo, oh cómo te extraña mi corazón".

Ruth Gibbins, quien es la hermana mayor del fallecido artista, finalizó con estas palabras: "Por última vez necesito que lo sepas: estoy aquí si necesitas algo. Conduciría hasta el fin del universo para traerte de regreso".

La hermana Liam Payne lamentó no haber podido "salvarlo" de morir. Imagen Ruth Gibbins/Instagram

La muerte de Liam Payne

La autopsia y las primeras investigaciones realizadas en torno a la muerte de Liam Payne revelaron que su caída le provocó hemorragias y que habría estado a solas y sufriendo un "brote" por el consumo de sustancias aún no determinadas antes de caer al vacío.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16 informó que los resultados de la autopsia determinaron que falleció por "politraumatismos" y "una hemorragia interna y externa".

"Se están investigando las circunstancias del caso como una 'muerte dudosa'", señaló un comunicado oficial.

Un gerente del hotel había hecho una llamada al 911 reportando a un "huésped que está sobrepasado de droga y alcohol" y que estaba "rompiendo toda la habitación": "Necesitamos que manden a alguien, por favor", dijo en el pedido de auxilio obtenido por la agencia AP.