Exnovia de Liam Payne revela el último mensaje que le habría mandado días antes de morir

Danielle Peazer, exnovia de Liam Payne, se despidió del cantante con una extensa carta, en donde reveló que pocos días antes de su muerte tuvo contacto con él.

La mujer, de 36 años, mantuvo un romance con el exintegrante de One Direction entre de 2011 y 2013.

PUBLICIDAD

En mayo, Peazer se convirtió en madre y ha formado una familia junto a su pareja Sunny, situación que había sido la razón del reciente mensaje de Payne.

"Recibir un mensaje tuyo hace un par de semanas expresando tu felicidad por el amor que encontré con Sonny y Mia es algo que atesoraré para siempre", escribió el 20 de octubre en Instagram.

Danielle Peazer y Liam Payne mantuvieron un noviazgo entre 2011 y 2013. Imagen Danielle Peazer/Instagram

La relación de Liam Payne y Danielle Peazer

La pareja se conoció en 2010 en el set de 'The X Factor UK' y más tarde, en 2011, iniciaron una relación que terminó en 2013, pero su ruptura fue "el comienzo de nuestro viaje".

"Las cosas que pasamos y experimentamos desde entonces hasta el año pasado podrían describirse como únicas para algunos y malentendidas por otros. Pero creo que en el fondo siempre supimos que tendríamos algún tipo de conexión para siempre, sin importar a dónde nos llevaran nuestras vidas individuales", explica Danielle.

Peazer formó parte de los inicios de la carrera de Payne, pero gracias a su amistad fue testigo de su evolución.

"Te tomó un poco más de tiempo descubrir la persona que querías ser para ser más feliz, pero mientras la mayoría de nosotros tenemos nuestra adolescencia y veintena para aprender sobre nosotros mismos, tú pasaste esos años dando más al mundo de lo que necesitabas", compartió en el mensaje.

Danielle confesó que está intentando "procesar" la noticia y mostró sus condolencias y apoyo a la familia de Liam, sobre todo al hijo de 7 años del cantante, y reconoció que su faceta más importante era la de ser papá.

PUBLICIDAD

"Su rol más importante y algo de lo que estaba más orgulloso de entre todos sus éxitos monumentales, era el de ser padre. La idea de que ahora hay un niño creciendo sin uno de sus padres es desgarradora e injusta. A Bear, el hijo de Liam, así como a sus padres y hermanas, mi amor, pensamientos y fuerza van para ustedes".

Liam, Payne murió el 16 de octubre tras caer del balcón de la habitación en la que se hospedaba en un hotel de Argentina. De acuerdo con las autoridades, el cantante consumió estupefacientes y continúa la investigación para esclarecer el caso.