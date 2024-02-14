Hallan muerto a chofer de Chuy Montana a horas del presunto asesinato del cantante

Video Chuy Montana estaba viviendo un sueño antes de fallecer: esto dijo en su última publicación

La trágica y repentina muerte del cantante mexicano Chuy Montana suma una nueva desgracia luego de su presunto asesinato.

El cuerpo del joven exponente de corridos tumbados fue encontrado el pasado 7 de febrero en un tramo de la carretera libre Playas de Rosarito-Tijuana. Presuntamente fue privado de su libertad y asesinado por sus supuestos captores.

Pero ahora trasciende que su amigo y chofer también apareció muerto, según reportaron en las últimas horas medios mexicanos como Milenio.

Chuy Montana cantaba en las inmediaciones de la garita entre Tijuana y San Ysidro y fue descubierto por Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida. Imagen Chuy Montana/Instagram

Lo que se sabe sobre la muerte del chofer de Chuy Montana

El diario informó que el cuerpo de Miguel Pavón García "se localizó el 8 de febrero en la calle Durango de la colonia Chamizal, Tijuana".

Habría sido encontrado "alrededor de las 07:00 horas, un día después de que privaron de la vida a Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez", nombre real de Chuy Montana.

El sujeto fue identificado como "chofer y amigo" del artista: " Lo encontraron con las manos y pies atados a la espalda con una cuerda y alambre".

Milenio destacó que el cadáver presentaba "marcas" de un presunto "estrangulamiento en el cuello".

"La Fiscalía General del Estado encontró a un lado del cadáver la tapa de una hielera (nevera) de unicel con un texto escrito con plumón negro, presuntamente firmado por el Cártel Arellano Félix", se detalló.

Se alega que tanto Chuy Montana como su chofer habrían sido privados de su libertad al mismo tiempo y luego asesinados por sus presuntos captores. Las autoridades no han dado mayores detalles sobre la investigación que está en curso.

Las amenazas a exponentes de corridos tumbados

La muerte de Chuy Montana, considerado una "promesa" en el género de los corridos tumbados, ha causado conmoción.

En meses recientes, presuntamente algunos grupos delictivos hicieron supuestas amenazas de muerte a artistas como Peso Pluma y Fuerza Regida, obligándolos a cancelar conciertos. Las autoridades dieron seguimiento al caso.

Chuy Montana pertenecía a la disquera Street Mob Records, propiedad de Jesús Ortiz Paz, líder y vocalista de Fuerza Regida.

El famoso artista lo descubrió luego de verlo cantar en las inmediaciones de la garita entre Tijuana, México, y San Ysidro, EEUU.

Un reporte del diario El Universal señaló que Montana supuestamente sí había recibido recientemente alegadas amenazas de muerte.