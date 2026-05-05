Muertes Reportan la muerte de la actriz Xóchitl Vigil, exesposa de César Bono La noticia de su fallecimiento fue reportada en redes sociales este martes 5 de mayo. Xóchitl Vigil fue la primera esposa de César Bono y la madre de sus dos hijas mayores.



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Este martes 5 de mayo trascendió la muerte de la actriz Xóchitl Vigil, exesposa de César Bono.

La noticia de su fallecimiento fue reportada en redes sociales por la cantante Margarita Batiz, quien desde su página de Facebook lamentó la partida de su “querida amiga”.

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La cantante Margarita Batiz reportó el fallecimiento de la exesposa de César Bono. Imagen Baby Batiz / Facebook



Esta misma información fue compartida en la página de Facebook de Carlos Félix del Río, quien señaló que la actriz perdió la vida el 4 de mayo a los 73 años.

Así se reportó la muerte de Xóchitl Vigil. Imagen Carlos Félix del Río / Facebook



En ninguna de las publicaciones se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron detalles al respecto.

¿Quién era la actriz Xóchitl Vigil?

Xóchitl Vigil alcanzó la fama en 1974 tras participar en el programa de comedia mexicano ‘Hogar Dulce Hogar’ junto a César Bono y su hija, María Rosa.

Xóchitl Vigil junto a su hija y César Bono en 'Hogar Dulce Hogar'. Imagen Televisa



La actriz, que también tuvo varias apariciones en el programa 'Mujer... Casos de la vida real', estuvo casada por 13 años con César Bono y fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijas en común: María Rosa y Sol Queijeiro.