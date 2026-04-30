Josemith Bermúdez ¿De qué murió el hijo adolescente de la difunta actriz Josemith Bermúdez?: lo que se sabe Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, primogénito de la famosa artista venezolana, perdió la vida a los 16 años. Shirley Varnagy, quien fue colega de la presentadora, habló al respecto.



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Video Muere hijo de Josemith Bermúdez cuatro años después que ella: tenía apenas 16 años

La muerte de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la fallecida actriz Josemith Bermúdez ha causado conmoción en el mundo del espectáculo.

Fue la tarde de este 28 de abril que el Lawrance School, colegio al que asistía el adolescente de 16 años en Cancún, México, dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento.

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“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y deseamos mucha fortaleza a toda su familia en este momento de profundo duelo”, manifestaron.

Por su parte, Eugenia Alcántara, madrastra del menor, ‘reposteó’ en sus Historias de Instagram tributos para él por parte de sus conocidos.

¿De qué murió el hijo de la actriz Josemith Bermúdez?

Hasta la mañana de este 30 de abril, el padre de Juan Cristóbal, Juan Cristóbal Sforzina Marcano, no se ha pronunciado sobre la causa de muerte.

Sin embargo, en el programa conducido por el periodista Luis Olavarrieta, quien era íntimo amigo de Josemith Bermúdez, se habló al respecto.

“Venezuela agradeció por las muestras de afecto a su familia: a sus abuelas, a su papá, a sus tías y a quienes, bueno, lo queríamos mucho”, dijo el comunicador durante la emisión de ‘Noticias Venevisión’ de este miércoles 29.

Por su parte, su compañera, Shirley Varnagy, indicó que, al momento, se desconoce de forma oficial qué le ocurrió al jovencito.

“Hasta ahora no se han precisado detalles sobre las causas del deceso”, aseguró, sin que su colega realizara alguna intervención.

Amigo de Josemith Bermúdez hace petición

Previamente, la mañana de ayer, Luis Olavarrieta realizó una sensible petición por medio de su cuenta de Instagram.

“Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith”, escribió.

“Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario. Gracias por sus mensajes de cariño”, agregó.