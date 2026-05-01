Carolina Flores Gómez ¿Suegra de Carolina Flores escribió carta a su hijo para explicar por qué le disparó? Este es el origen del texto El periodista Nacho Lozano, y otros medios de comunicación como El Heraldo de México y Reporte Índigo, difundieron un escrito que supuestamente Erika Herrera, presunta asesina de Carolina Flores, tenía en su celular. Este es el contenido de la carta y la fuente de la que surgió.

Video Detienen a la suegra de Carolina Flores en Venezuela: así se veía en la ficha roja de la Interpol

Una carta supuestamente escrita por Erika María Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, ha sido difundida en algunos medios de comunicación desde el pasado 30 de abril. El texto, según los reportes, está dirigida a su hijo, Alejandro Sánchez, y explica por qué disparó a la ex reina de belleza.

Nacho Lozano, titular de ‘Noticias con Nacho Lozano’, de Grupo Imagen, aseguró durante la emisión de este jueves que en Venezuela, donde arrestaron a la mujer, “han filtrado información relacionada al caso”.

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“Lo que le voy a mostrar lo dio a conocer ‘La parcera Jostin’, una creadora de contenido […] También ha filtrado presuntas cartas que tenía la señora, de 63 años, en notas de su celular. Cartas dirigidas a su hermana, pero también a su hijo”, explicó.

Erika Herrera le habría explicado a su hijo por qué agredió a Carolina Flores

En el escrito que supuestamente redactó Erika Herrera, le contó a Alejandro su versión de lo ocurrido la mañana del 15 de abril con Carolina Flores.

“Hijo. Ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto, siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera hola después de meses de no vernos se me hizo una majadería”, se lee en una imagen compartida por el medio.

En el texto alegadamente ella afirma que la modelo “como que se pasó” al “casi” manifestarle que “nunca iban a regresar a nuestra casa”.

“Que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie y yo ni enterada de sus planes, para variar”, habría anotado.

También, presuntamente afirmó que Flores “le reclamó que besara a Alexito”, su bebé de 8 meses, “y que le había repateado que yo lo hiciera primero”.

“Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la costa y dijo que sí, que, aunque no había sido su idea estaba muy contenta de estar los tres solos, sin malos modos, aunque me siguiera metiendo con mis consejos”, está apuntado.

“Le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí, y que sabía el dolor que me causaba eso, y el no ver al bebé, pero que, aparte, la había separado de la familia de ella también y dijo que así los tres estaban muy bien”.

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“Le pregunté qué daño hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera en videollamadas, y dijo que como estábamos lejos que eso lo hacía su hijo, y así quería criarlo y entonces pasó lo que pasó”.

Suegra de Carolina Flores supuestamente esperaba "no haberla lastimado tanto"

En el resto de la carta, presuntamente Erika Herrera dejó claro a Alejandro que desconocía haber ocasionado la muerte a Carolina Flores.

“Espero no haberla lastimado tanto y se recupere pronto. Yo no lo haré nunca del que me hayas corrido de tu casa cuando mi intención era darles una bonita sorpresa de tres días y luego volverme con Luca, y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos”, se lee.

Además, supuestamente le reveló que seguiría “vagando unos días” para posteriormente ir “por algunas cosas” a su residencia.

“Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante a su, tu, manera ahora, ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen pues si un beso no lo perdonó, esto, menos”.

Finalmente, presuntamente Erika le aseveró a Alejandro que lo amará “por siempre”, pese a que él la “odie”: “Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos”.

“Espero no haberle lastimado tanto”, esta es una supuesta carta que le habría escrito #ErikaMaría a su hijo Alejandro, en la que le explica las razones por las que le habría disparado a su nuera #CarolinaFlores. Así fue su ruta de escape a #Venezuela: pic.twitter.com/ZeydDyBCjZ — Nacho Lozano (@nacholozano) May 1, 2026

Hasta el momento, indicó Nacho Lozano, no han podido corroborar con las autoridades venezolanas que las supuestas “cartas”, y otros documentos, difundidos por la ‘influencer’ sean verídicos.