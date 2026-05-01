Kobe Bryant Viuda de Kobe Bryant recuerda a su fallecida hija Gianna en el que habría sido su cumpleaños Vanessa Bryant rindió un especial homenaje a su hija Gianna, quien perdió la vida a los 13 años en un trágico accidente de helicóptero junto a su papá Kobe Bryant.



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Vanessa, viuda de Kobe Bryant, recordó a su fallecida hija Gianna en el que habría sido su cumpleaños número 20.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria rindió un especial homenaje a su hija. La pequeña perdió la vida a los 13 años en un trágico accidente de helicóptero junto a la estrella de la NBA.

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“Feliz cumpleaños a mi dulce angelito, Gianna”, escribió la filántropa de 43 años al pie de una fotografía de Gianna.

Así recordó Vanessa Bryant su fallecida hija en el que hubiera sido su vigésimo cumpleaños. Imagen Vanessa Bryant / Instagram



“No hay palabras para expresar cuánto te amo y te extraño, mamacita. ¡Mamá te quiere muchísimo! #FelizCumpleaños #20”, sentenció.

A la publicación de Vanessa Bryant reaccionó Natalia, su hija mayor, quien colocó varios emojis en forma de corazón.

Al igual que la viuda de Kobe Bryant, la Fundación Deportiva Mamba & Mambacita rindió un homenaje a Gianna, pero también aprovecharon para hacer un anuncio espacial.

“En honor a Gigi, nos enorgullece anunciar la promoción de 2026 de becarios Gianna Bryant: 20 estudiantes-atletas excepcionales de Los Ángeles y el condado de Orange, gestionados en colaboración con la Fundación Comunitaria de California y las filiales locales del Boys & Girls Club”, expresaron.

El homenaje de la Fundación Deportiva Mamba & Mambacita para Gianna. Imagen Mamba & Mambacita / Instagram



“¡Felicitaciones a todos nuestros becarios de 2026! Nos sentimos profundamente honrados de invertir en su futuro. Y a nuestra Gigi, ¡feliz 20 cumpleaños! Tu visión, tu espíritu y tu hermoso corazón siguen iluminando el camino”, subrayaron.

La estrella de la NBA, Kobe Bryant, murió el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero.