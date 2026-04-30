Muertes Muere Linda Porto, actriz del cine de oro mexicano y tía de la productora Carla Estrada La noticia de su fallecimiento fue confirmada en las redes de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) este jueves 30 de abril. Linda Porto famosa por participar en ‘Mujer, casos de la vida real’.



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Linda Porto, actriz del cine de oro mexicano y tía de la productora Carla Estrada, murió.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérprete (ANDI) este jueves 30 de abril.

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“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Linda Porto”, escribieron.

Así se dio a conocer la muerte de la actriz Linda Porto. Imagen ANDI / Instagram



“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, sentenciaron.

En la publicación no se reveló la causa de su fallecimiento ni se dieron más detalles al respecto.

¿Quién era la actriz Linda Porto?

Linda Porto alcanzó la fama en la llamada Época de Oro del Cine Mexicano tras participar en películas como ‘Cada quien su vida’ y ‘El proceso de las señoritas Vivanco’.

Además, participó en el reconocido programa ‘Mujer, casos de la vida real’, del que era titular Silvia Pinal.