Josemith Bermúdez Hermana de Josemith Bermúdez rompe el silencio tras especulaciones por muerte de su sobrino Jossymar Bérmudez se pronunció luego de que se realizaran reportes que “no son ciertos” sobre lo sucedido con Juan Cristóbal, retoño de la fallecida actriz. Al momento, el padre del adolescente ha guardado hermetismo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Muere hijo de Josemith Bermúdez cuatro años después que ella: tenía apenas 16 años

Jossymar Bérmudez, hermana de Josemith Bermúdez, se ha pronunciado luego de que surgieran especulaciones en torno a la muerte de su sobrino Juan Cristóbal, hijo de la difunta actriz.

Ella utilizó su perfil de Instagram para responder a la creadora de contenido venezolana Jostin Montilla, conocida en redes como ‘La Parcera Jostin’, quien ha difundido supuestos detalles del fallecimiento del adolescente de 16 años.

PUBLICIDAD

En la sección de comentarios de un video que la ‘influencer’ publicó, este 29 de abril, hablando al respecto, Jossymar le escribió:

“Como familia de mi hermana y de mi sobrino Juan Cristóbal, le pedimos encarecidamente respeto al dolor que estamos viviendo”.

“Es un proceso devastador y nos hiere profundamente que se dicen cosas que no son ciertas”, le manifestó de igual forma.

“Si usted conoce el valor de la familia, entenderá que lo que necesitamos es silencio y respeto, no difamaciones. Por favor, detenga estos comentarios”, le pidió.

En el clip, ante la cámara, Montilla afirmó que hacía pública la presunta información “porque los familiares necesitan que se sepa todo lo que pasó durante todos estos años a raíz de la muerte” de la artista, pero no mostró pruebas.

Jossymar Bérmudez se pronunció y pidió un alto a las "difamaciones". Imagen Jostin Montilla/Instagram

¿Qué se sabe de la muerte del hijo de Josemith Bermúdez?

Fue la tarde del 26 de abril cuando el Lawrence Shool, colegio en el que Juan Cristóbal estudiaba en Cancún, México, donde residía con su padre y la esposa de este, comunicó la noticia de su defunción.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y deseamos mucha fortaleza a toda su familia en este momento de profundo duelo”, escribieron en un obituario.

Por su parte, Eugenia Alcántara, madrastra del menor, ‘reposteó’ en sus historias de la mencionada red social tributos y condolencias que sus conocidos realizaron para él.

Sin embargo, ella no se pronunció directamente sobre lo ocurrido y su marido, Juan Cristóbal Sforzina Marcano, guardó completo hermetismo.