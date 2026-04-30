Josemith Bermúdez Hijo de Josemith Bermúdez le pidió que no se muriera “nunca”: ella le dio una conmovedora respuesta Poco después de revelar que había sido diagnosticada con cáncer de ovario, la actriz relató lo que su primogénito le decía mientras ella se encontraba en tratamiento. El adolescente murió en días pasados.



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Video Josemith Bermúdez mandó a su hijo a México para que no la viera morir: cuatro años después el joven falleció

A casi cinco años de la muerte de Josemith Bermúdez, su único hijo, Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, ha muerto a los 16 años.

En vida, la famosa actriz venezolana compartió abiertamente detalles de la lucha que mantenía contra el cáncer, durante la cual consideraba a su retomo como su “valentía”.

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Hijo de Josemith Bermúdez le pidió que no se muriera “nunca”

En agosto de 2017, Josemith Bermúdez conversó con la periodista Shirley Varnagy, su colega y allegada, acerca de su batalla pues había sido diagnosticada con cáncer de ovario meses antes.

En la sincera charla, la intérprete relató un emotivo momento que vivió con Juan Cristóbal, quien tenía entonces sólo 7 años, pero estaba enterado de que ella se encontraba enferma.

“Él duerme conmigo”, contó. “Entonces, viene y se acuesta y me dice: ‘Mamita, yo no quiero que tú te mueras nunca. Si tú te mueres, yo no sé qué haría’”.

Ella reconoció que las palabras de su pequeño le movieron emocionalmente: “Bueno, yo salí a la ventana, ‘Nooooo’, y volví a entrar, fuerte”.

Ya más calmada, la presentadora le dio una respuesta muy conmovedora: “‘Quiero que nunca se te olvide esto, mamita nunca se va a morir porque, esté donde esté, mamita siempre va a velar por ti’”.

“‘Mamita siempre va a estar en tu corazón, entonces siempre tienes que escuchar a tu mamá dentro de tu corazón’”, dijo que le aseguró. “Nos dormimos felices”.

“Yo quiero que sea un momento maravilloso para él y para mí. Él está muy maduro. Yo estoy muy orgullosa de él”, compartió al borde de las lágrimas.

Hijo de Josemith Bermúdez también le hizo una súplica a Dios

En esta misma plática, Josemith Bermúdez igualmente recordó que, en alguna ocasión, Juan Cristóbal Jr. hizo otra solicitud especial.

“Él rezaba y le decía: ‘Diosito, yo quiero que las células de mi mamá se ordenen’. Y entonces, él llegaba a la casa y me decía: ‘Mamá, por favor, yo le tuve que pedir a Dios anoche que te curaras porque tú te estás tardando mucho’”, narró.

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“Y yo, ‘es verdad’. ‘Y Dios te está escuchando porque hoy me siento mejor’. Y así, ha sido fantástico”, aseveró entre risas.

Ese mismo 2017, ella anunció su primera victoria al erradicar la afección. Sin embargo, esta le regresó en 2018.

Para 2019, nuevamente celebró ya que los exámenes arrojaron que esta libre del padecimiento. No obstante, poco después, volvió a afectarla, pero como metástasis en la pelvis.