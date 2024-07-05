Muertes de famosos

Muere comediante tras caerle rama de un árbol en un festival de rock

El comediante británico Tony Knight murió en Francia tras acudir a un evento de rock en donde le cayó la rama de un árbol encima. Hubo cuatro heridos.

Tony Knight murió el 8 de junio a los 54 años tras sufrir un accidente en el Festival Rock'&'Cars en Lavaur, Francia, cuando la rama de un árbol le cayó encima.

Junto al comediante y adiestrador canino estaban cuatro personas que resultaron heridas, pero él fue el único que no sobrevivió.

De acuerdo con información del medio francés Le Tarn Libre, el incidente ocurrió a las 18:00 horas y no había viento ni tormenta.

"Muchos testigos describieron el sonido de ramas rompiéndose y gritos después de la llegada de auxilio".

Un familiar de Tony dijo a Fox News Digital que "estaba pasando el mejor momento de su vida".

"Estaba en forma, saludable, feliz y todo le salía bien. Era carismático, divertido, apasionado y muy querido por Hayley (su pareja), su familia y sus amigos de todo el mundo".

Hayley Wright lo describió como un hombre "excepcionalmente talentoso y un amigo fantástico", reportó New York Post.

El medio francés Le Tarn libre reportó el accidente donde murió el comediante Tony Knight.
¿Quién era Tony Knight?

Tony fue un comediante, pero también se dio a conocer por ser adiestrador canino, "oyente de perros" como él se describía.

En su sitio explicaba que "ayudó a miles de dueños de perros en todo el mundo a resolver problemas de comportamiento canino con técnicas simples que no utilizan fuerza, dolor, dominación, drogas o artilugios".

También montaba la comedia 'Mad Dogs and an Englishman', la cual presentó en Australia y el extranjero.

De acuerdo con New York Post, Knight estaba a punto de empezar un espectáculo en el Reino Unido.

