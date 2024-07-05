Muere comediante tras caerle rama de un árbol en un festival de rock

Video Video de famosa vidente supuestamente poseída resurge tras su muerte: así fue el espeluznante momento

Tony Knight murió el 8 de junio a los 54 años tras sufrir un accidente en el Festival Rock'&'Cars en Lavaur, Francia, cuando la rama de un árbol le cayó encima.

Junto al comediante y adiestrador canino estaban cuatro personas que resultaron heridas, pero él fue el único que no sobrevivió.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información del medio francés Le Tarn Libre, el incidente ocurrió a las 18:00 horas y no había viento ni tormenta.

"Muchos testigos describieron el sonido de ramas rompiéndose y gritos después de la llegada de auxilio".

Un familiar de Tony dijo a Fox News Digital que "estaba pasando el mejor momento de su vida".

"Estaba en forma, saludable, feliz y todo le salía bien. Era carismático, divertido, apasionado y muy querido por Hayley (su pareja), su familia y sus amigos de todo el mundo".

Hayley Wright lo describió como un hombre "excepcionalmente talentoso y un amigo fantástico", reportó New York Post.

El medio francés Le Tarn libre reportó el accidente donde murió el comediante Tony Knight. Imagen Le Tarn libre/Facebook

¿Quién era Tony Knight?

Tony fue un comediante, pero también se dio a conocer por ser adiestrador canino, "oyente de perros" como él se describía.

En su sitio explicaba que "ayudó a miles de dueños de perros en todo el mundo a resolver problemas de comportamiento canino con técnicas simples que no utilizan fuerza, dolor, dominación, drogas o artilugios".

También montaba la comedia 'Mad Dogs and an Englishman', la cual presentó en Australia y el extranjero.