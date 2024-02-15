Muere la actriz mexicana Sasha Montenegro a los 78 años: reportan causa del fallecimiento

Video El adiós a Sasha Montenegro: su carrera, sus amores y su lucha contra el cáncer

El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente, pues se ha reportado la muerte de la actriz Sasha Montenegro, a los 78 años.

La noticia fue confirmada en México la noche de este miércoles 14 de febrero por medios como el diario Reforma y el servicio de noticias N+, que puedes ver aquí en ViX.

Sasha Montenegro tenía "cáncer de pulmón", según reportes de la prensa mexicana. Imagen Mezcalent

¿De qué murió Sasha Montenegro?

Según los reportes, Sasha Montenegro perdió la vida a causa de un "derrame cerebral", como consecuencia del "cáncer de pulmón" contra el que combatía desde hace tiempo.

De acuerdo con N+, la también vedette "fue internada en un hospital de Morelos", en México.

Montenegro se mantuvo alejada del ojo público durante varios años, sin dar mayores detalles de su retiro, ya que "siempre gozó de buena salud", destacó Reforma.

La artista era la viuda del expresidente mexicano José López Portillo, quien falleció el 17 de febrero de 2004.

La última telenovela que hizo la actriz fue Las Vías del Amor (2002), que puedes ver aquí en ViX. En cine, en donde tuvo una amplia carrera, se le vio por última ocasión en la película 'El final del silencio', que fue estrenada en 2006.

La vida y carrera de Sasha Montenegro

Sasha Montenegro, cuyo nombre real era Aleksandra Aćimović Popović, nació el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia, aunque sus padres eran originarios de Yugoslavia.

Sus progenitores decidieron emigrar a Argentina, donde creció, según reseñó Reforma. Fue hasta su juventud cuando ella llegó a México "por una propuesta para trabajar en una película".

Montenegro se nacionalizó mexicana en 1989, de acuerdo con datos de N+. Fue una de las actrices más populares en el cine y la televisión en México durante las décadas de los años 1970 y 1980.

Actuó al lado de figuras como El Santo, Verónica Castro, José José, Jorge Rivero, Rafael Inclán, Isela Vega, María Sorté, Angélica María, Sara García, Alberto Rojas, Carmen Salinas, entre otros.

