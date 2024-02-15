Sasha Montenegro en ViX: Disfruta gratis de algunas de las películas de la vedette y estrella del cine de ficheras

Video El adiós a Sasha Montenegro: su carrera, sus amores y su lucha contra el cáncer

Sasha Montenegro fue una de las figuras de gran importancia para el cine mexicano, su contribución a la industria cinematográfica la convirtió en una leyenda, especialmente en el género de ficheras.

Aunque muchos la consideran mexicana, en realidad, Sasha nació en Italia, es hija de inmigrantes de la República Federal de Yugoslavia que posteriormente se establecieron en Argentina.

PUBLICIDAD

A su llegada a México, Sasha desarrolló una exitosa carrera cinematográfica, principalmente entre 1970 y 1980, iluminando la pantalla grande con más de 60 producciones de géneros diversos.

El miércoles 14 de febrero, a la edad de 78 años, Sasha Montenegro falleció tras sufrir un derrame cerebral, relacionado con el cáncer de pulmón que había estado enfrentando. La triste noticia fue confirmada por su hija Nabila López Portillo.

Los inicios de Sasha Montenegro en el cine



Sasha Montenegro inició su trayectoria en 1972 con la película 'Un sueño de amor', lo que marcó el comienzo de una serie de producciones destacadas en las que participó.

Entre ellas, se encuentra 'Hijazo de mi vidaza', pero una de sus películas más icónicas fue 'Bellas de Noche', estrenada en 1975.

A pesar de su extensa filmografía, Sasha es reconocida especialmente por su participación en películas como 'Llámenme Mike' (1979), 'Santo Contra los Asesinos de Otros Mundos' (1971), 'Santo y Blue Demon Contra el Doctor Frankenstein' (1974) y 'Santo Contra la Magia Negra'.

Las películas de Sasha Montenegro que puedes ver en ViX



Si deseas revivir la magia del cine mexicano y disfrutar del talento de Sasha Montenegro, no puedes dejar de explorar la plataforma de streaming de ViX.

Aquí encontrarás una selección de películas clásicas en las que Sasha Montenegro brilló con su carisma y talento actoral. Desde las películas de la saga del Santo hasta los emblemáticos filmes de ficheras.

PUBLICIDAD

Los vampiros de Coyoacán (1974)



Sasha Montenegro se enfrenta a un ejército de vampiros liderado por Baron Von Bradock, de Transilvania, en una trama llena de misterio y terror. Puedes disfrutarla aquí.

Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein (1974)



Sasha Montenegro une fuerzas con el Santo y Blue Demon para enfrentarse al malvado doctor Frankenstein y sus experimentos macabros. Vela en ViX aquí.

La vida difícil de una mujer fácil (1977)



Esta cinta, disponible en ViX, narra la historia de una mujer dedicada a la prostitución, a través de sus vivencias se muestra la difícil y precaria situación que tienen muchas mujeres para sobrevivir.

La historia tiene lugar en un entorno sombrío y opresivo, donde los personajes se encuentran inmersos en situaciones marcadas por la violencia y el abuso.

El hijo de Pedro Navaja (1986)



Un año ha transcurrido desde los eventos que resultaron en la muerte de Pedro Navaja. Ahora, su hijo, tras cometer un homicidio en Nueva York, viaja a México con el propósito de ocupar el puesto que dejó vacante su padre. Sin embargo, para lograrlo, tendrá que enfrentarse a peligrosos enemigos. Ve la película en ViX.