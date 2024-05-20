Muere el rapero Rylo Huncho a los 17 años: se disparó mientras hacía una transmisión en vivo

El rapero Rylo Huncho falleció el pasado 18 de mayo luego de que, al parecer, por accidente se disparó en la cabeza durante una transmisión en vivo.

En la grabación que circula en Twitter se observa a Rylo Huncho con un arma en las manos, juega con ella frente a la cámara, hasta que la coloca en su cabeza y la acciona.

En el video, de apenas unos segundos, se escucha la fuerte detonación y Rylo desaparece de la toma.

Hasta el momento se desconoce si Rylo Huncho accionó el arma por accidente o de forma intencional.

A través de la plataforma GoFundMe, la familia del joven músico compartió un mensaje en el que revelaron que aún están investigando la razón detrás de la trágica muerte de Rylo Huncho.

“Hola, mi tía perdió recientemente a su hijo de 17 años por una herida de bala auto infligida en la cabeza. ¡Era su único hijo! Era madre soltera, pero cuidaba de su hijo lo mejor que podía. El suicidio/accidental fue la causa de su muerte; todavía estamos tratando de descubrir por qué”, informaron.

En el escrito, la familia del joven solicita apoyo económico para poder cubrir los gastos del sepelio pues Rylo era hijo único de una mamá soltera.

“Pero cualquier cosa, quiero decir cualquier cosa, puede ayudarla en este momento de necesidad. Él era su único hijo, ella también era hija única, siempre fueron ella y su hijo. ¡Cualquier cosa puede ayudar! Por favor mantenga a mi familia en sus oraciones. Muchas gracias”, compartieron.

A través de redes sociales ha conmocionado la trágica partida del joven de apenas 17 años, a quien le auguraban una prometedora trayectoria en este género musical.

Twin Porter expresó incredulidad ante los hechos y la manera en la que se está replicando la información en redes sociales sobre la muerte de Rylo Huncho, con quien hizo una colaboración.

“Recibir un texto diciendo que falleció es desgarrador y escuchar las cosas malas que todos están diciendo sobre Railey es tan incorrecto en todos los niveles, por favor, Dios, dale a su madre la fuerza para lidiar con el dolor devastador que está sintiendo”, publicó en Facebook.