Gerson Leos de Banda MS muere repentinamente: su viuda rompe el silencio, "No puedo conciliar el sueño"

La cantante Sarah Holcombe ha usado sus redes sociales para compartir mensajes en medio de su duelo por la muerte de su esposo, Gerson Leos. El músico perdió la vida este 6 de enero.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere integrante de la Banda MS mientras jugaba un partido de béisbol: lo que se sabe

Sarah Holcombe, esposa de Gerson Leos, integrante de Banda MS que murió sorpresivamente, rompió el silencio a un día de la tragedia.

Aunque la cantante sigue sin hablar públicamente de lo sucedido, este miércoles 7 de enero ella ‘reposteó’ en sus historias de Instagram varias condolencias de sus allegados.

Una de ellas corresponde a Oswaldo Silvas, cantante de la famosa agrupación, quien afirmó sentir una “profunda tristeza” por el deceso de su amigo.

“Aún no puedo asimilarlo… no puedo conciliar el sueño. Quedaron tantas cosas pendientes, hijo. Agradezco a Dios el tiempo nos regaló con tu presencia y tu vida”, es parte de lo que apuntó.

Esposa de Gerson Leos ha 'reposteado' mensajes de condolencias por la muerte del músico.
Esposa de Gerson Leos ha 'reposteado' mensajes de condolencias por la muerte del músico.
Imagen Sarah Holcombe/Instagram

¿Qué le sucedió a Gerson Leos, integrante de Banda MS?

En la emisión de este día, en Despierta América se informó que Gerson Leos “perdió la vida ayer de manera repentina mientras jugaba béisbol”. Tenía 36 años.

Por su parte, El Siglo de Torreón dio a conocer que el músico se estaba participando en un partido que se desarrollaba en un campo local de Mazatlán, Sinaloa.

El diario indica que de forma inesperada él “se desplomó frente a sus compañeros de equipo y espectadores” ahí presentes.

“Testigos presenciales informaron que el músico sufrió un infarto fulminante en pleno desarrollo del juego”, explican sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el medio, aunque paramédicos llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación al artista, este ya no presentaba signos vitales.

Esposa de Gerson Leos le dedicó amoroso mensaje días antes de su muerte

El pasado 27 de diciembre de 2025, Sarah Holcombe le dedicó a su marido, Gerson Leos, ya que cumplían un año más juntos.

“No hay ningún lugar en el que prefiera estar que cerca de tu corazón. XV años. Feliz aniversario, amor”, anotó en una publicación.

“Te amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos. Vamos por más”, concluyó su misiva, que acompañó con una foto en la que aparecen abrazados.

Leos y Holcombe procrearon a tres hijos durante su relación, Jorge Alberto, Rebeca y Daniel, quienes comparten su pasión por el béisbol.

Sarah Holcombe celebró con amoroso mensaje su aniversario con Gerson Leos días antes de que él muriera.
Sarah Holcombe celebró con amoroso mensaje su aniversario con Gerson Leos días antes de que él muriera.
Imagen Sarah Holcombe/Instagram
