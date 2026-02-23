Muertes

Muere rapero Luci4 a los 23 años: sus abuelos “sospechan” sobre la causa de su fallecimiento

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su representante y por las autoridades del condado de Los Ángeles. El rapero Luci4 murió en casa de uno de sus amigos el 22 de febrero.

El rapero Luci4, famoso por su éxito viral ‘BabyPartz’, murió a los 23 años el domingo 22 de febrero en Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su representante y por las autoridades locales.

“Estoy devastada al informar que hoy, James, Luci4, ha muerto”, declaró Kayla G, representante del joven, en Instagram.

“Fue verdaderamente un líder, un rey, un músico y un genio. No hay nadie como él y nunca lo habrá. Todos lo amábamos profundamente. Descansa en paz. Por favor, den privacidad y paciencia a la familia y amigos durante este momento tan difícil. Los quiero”, agregó.

Así se reportó la muerte de Luci4. Su representante lo despidió con varios mensajes en Instagram.
La representante de Luci4 no dio más detalles sobre su deceso. Sin embargo, los abuelos del rapero tendrían sospechas de su muerte.

¿A Luci4 le quitaron la vida?

De acuerdo con TMZ, el rapero, cuyo verdadero nombre era James Dear, fue hallado sin vida en casa de uno de sus amigos en Los Ángeles, luego de que el Departamento de Bomberos recibiera una llamada de emergencia. Los abuelos del rapero advirtieron al mismo medio “que aún no saben qué pasó, pero sospechan”.

“Según ellos, le vaciaron la cartera por completo y, recientemente, le habían advertido sobre las personas con las que había estado pasando tiempo mientras su fama empezaba a despegar”.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo a TMZ que respondieron a una “llamada médica” alrededor de “las 11:40 a.m.” del domingo, pero que cuando llegaron al lugar, “la persona ya había perdido la vida, por lo que se notificó a la policía”.

James Dear murió el 22 de febrero. Su causa de muerte no ha sido revelada.
Hasta el momento, no está claro si se sospecha de un crimen ni la línea de investigación de la muerte de Luci4.

¿Quién era Luci4?

Luci4 alcanzó la fama en TikTok y SoundCloud en 2021. En su biografía de Spotify es descrito como un “pionero de Sigilkore”, un tipo de trap que se remonta a fines de la década de 2010.

‘BodyPartz’, uno de sus mayores éxitos, fue certificado oro por Recording Industry Association of America en 2024.

