Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de quitarle la vida a su esposa: lo que se sabe

Caleb Flynn enfrenta cargos de asesinato tras el hallazgo del cuerpo sin vida de su esposa en Ohio. El exparticipante de ‘American Idol’ habría fingido un robo para engañar a las autoridades.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere famoso exparticipante de ‘La voz México’ a los 27 años: “Ya no pudo”

Caleb Flynn, exparticipante de ‘American Idol’ en 2013, fue acusado de asesinar a su esposa. Ashley Flynn fue hallada sin vida después de que la policía de Ohio respondiera a una llamada de emergencia el lunes 16 de febrero.

De acuerdo con el Departamento de Policía local, las autoridades acudieron a la residencia de Caleb Flynn, ubicada en Tipp City, luego de que él realizara una llamada al 911 para reportar un robo.

“Dios mío, alguien ha entrado en mi casa. Alguien ha entrado en mi casa y ha disparado a mi mujer”, dijo Flynn en su llamada al 911.

“Mi mujer tiene dos disparos en la cabeza. Hay sangre por todas partes. Dios mío. Dios mío. Dios mío”, agregó.

El arresto de Caleb Flynn

El jueves 19 de febrero, las autoridades de Ohio arrestaron al exconcursante de ‘American Idol’ por presuntamente disparar y matar a su esposa. Además, de manipulación de pruebas.

Según los registros judiciales revisados por People, las autoridades acusaron a Flynn de montar la escena del crimen para engañar a los investigadores. Sin embargo, el hombre, de 39 años, se declaró inocente de los cargos el viernes 20 de febrero.

“Solo quiero cuidar de mis hijas. No represento un riesgo”, declaró al juez Samuel Huffman en un video de su comparecencia desde la cárcel. El juez fijó su fianza en 2 millones de dólares.

En una declaración a Fox News, la familia de Ashley Flynn mencionó que “sus corazones están destrozados”.

“Ashley era una luz infinita a nuestro mundo y estamos tratando de superar esta inmensa pérdida. Nuestra familia cree que este arresto se llevó a cabo con cuidado y tras una seria consideración. Tras hablar con la policía local y las autoridades federales, confiamos en que se tomaron las medidas adecuadas y que el proceso se está gestionando de forma apropiada”, declaró su familia.

¿Quién es Caleb Flynn?

Caleb Flynn alcanzó la fama en 2013 tras participar en ‘American Idol’. Tras su paso por el reality, el hombre fue director de adoración en la iglesia Free Chápelos Church de Spartanburg, California del Sur, de julio de 2015 hasta febrero de 2021, según su perfil de LinkedIn.

