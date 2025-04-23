Aislinn Derbez dice que su papá, Eugenio, era “muy femenino”: su madre “juraba que era gay”

Eugenio Derbez era “muy femenino” en su juventud a tal punto de que la mamá de Aislinn Derbez “juraba” que el comediante “era gay”.

En entrevista con el presentador Yordi Rosado, la hija mayor de Eugenio Derbez hizo inesperadas confesiones sobre la “manera muy extraña” que sus padres se conocieron, dejando al descubierto que el flechazo entre ellos ocurrió durante clases de ballet.

“Mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá era más chico que mi mamá (…) Se conocieron en una academia de ballet, donde mi papá era el maestro. Mi mamá juraba que mi papá era gay porque bailaba ballet”, reveló en su programa de YouTube del 20 de abril.

“Tenía 22 años mi papá y era, pues como todo tímido, cero extrovertido. Era como muy introvertido, muy tímido, muy femenino y bailaba ballet, entonces mi mamá decía: ‘Este güey es gay’”, agregó.

Aislinn Derbez aseguró que, a pesar de que las amigas de Gabriela Michel estaban encantadas con Eugenio Derbez, no fue hasta que ella “le tiró la onda” que descubrió lo contrario.

“A todas las amigas les gustaba a mi papá, pero decían ‘obviamente es gay’, hasta que de repente mi mamá le tira la onda. Mi mamá es una mujer sumamente de carácter muy fuerte, demasiado, se lo ligó y resulta que no era gay, entonces así empezó esa historia”, resaltó.

“Lo que sé, que eso sí está corroborado por los dos, es que fueron el gran amor (…) Ese primer amor que te atropella, que arrasa con todo y que no sabes ni qué hacer con él porque es demasiada pasión, demasiada intensidad, demasiado espejo, demasiadas heridas que empiezan a salir… eso fueron el uno para el otro”, subrayó.

Mamá de Aislinn Derbez veía a Eugenio Derbez como “insuficiente”

La intérprete de 30 años declaró que, a pesar de que sus padres se consideraban “el gran amor”, su historia no terminó nada bien, ya que sus diferentes personalidades los afectó severamente.

“Nunca se casaron. Siempre se llevaron mal. Creo que nunca estuvieron en paz porque tienen personalidades completamente que no tienen nada que ver, son personalidades que no son compatibles”, dijo.

Finalmente, Aislinn Derbez reveló que fue esa personalidad tan fuerte de su madre lo que le permitió crecer a Eugenio Derbez, según él mismo le contó.

“Algo que sí me dijo mi papá es que mi mamá era tan fuerte en este sentido, que lo obligó a crecer, lo obligó a madurar. Mi papá no trabajaba tanto, como que era muy hijo de sus papás (…) y mi mamá era como que demasiado independiente. Entonces, yo sí le pregunté una vez a mi papá, ‘¿tú sientes que las cosas que has logrado y la manera en la que te has formado de ser tan estricto contigo y tan querer ser el número uno en todo y querer demostrarle a la vida todo, tiene algo que ver con mi mamá?’”, contó.