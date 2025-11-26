¿Cómo está Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá?: su hermano Vadhir lo revela

Video Hijo de Eugenio Derbez defiende que su padre haya ido al Emmy en pleno luto de Aislinn

Vadhir Derbez se sinceró sobre el difícil momento que enfrenta Aislinn Derbez tras la repentina muerte de su mamá, la actriz de doblaje, Gabriela Michel.

Durante la inauguración de su restaurante italiano, Fiamma, en la Ciudad de México, -del que Aislinn Derbez sería la madrina- Vadhir se pronunció públicamente sobre cómo se encuentra su hermana.

“¿Cómo estaríamos cualquiera de nosotros si nos pasara esto?, o sea, no hay… ¿qué te digo?”, respondió tajante a ¡Siéntese Quien Pueda!, dejando claro que, aunque le tomará tiempo a su hermana estar bien, toda la familia Derbez ha estado con ella.

“Todos, todos en todo momento (hemos estado con ella). No hay ni una persona que no haya estado al pendiente de ella y checando… es que no hay mucho qué hacer más que estar (…) es una montaña rusa de mil emociones y de mil cosas, le va a tomar mucho tiempo poder estar bien”, agregó.

Pide respeto y empatía

Vadhir Derbez también pidió respeto y empatía ante la situación por la que atraviesa su hermana. Asimismo, insistió en que si él se encontraba inaugurando su restaurante y no al lado de su hermana, no significaba que no estuviera apoyándola.

“El que yo esté aquí, porque tenía esto, no quiere decir que no esté apoyando, que no esté presente, que no esté checando como está y vaya a verla. Hay que entender que lo que estamos viendo es un pedacito de mil cosas que están pasando detrás y tener un poquito más de conciencia, tanto en los chismes, como con los dimes y diretes”, dijo.

“Uno no escoge el tiempo en el que suceden estas cosas. Nos agarran en el momento donde ya la vida está pasando y no podemos frenarlo (…) Se necesita la suficiente empatía, cariño hacia la otra persona para entender cuando uno necesita apoyo. No necesito yo haber estado toda la semana o juntarme con Gabriela para sentir lo mismo que está sintiendo mi hermana. La amo, la queremos mucho y lo sabe”, sentenció.

La actriz de doblaje Gabriela Michel falleció el 24 de noviembre a causa de un infarto, dio a conocer Aislinn Derbez.

Posteriormente, las periodistas Ana María Alvarado e Inés Moreno, reportaron que Gabriela Michel presuntamente llevaba tiempo viviendo “en una casa de asistencia”.