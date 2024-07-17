Familia de Aislinn Derbez crece: anuncian la llegada de un bebé

Video Aislinn Derbez llora con Mauricio Ochmann tras su reencuentro en España: esto pasó

A días de que Aislinn Derbez debutara como tía con el nacimiento de Tessa, hija de su hermano José Eduardo Derbez, la familia de la actriz volverá a crecer con la llegada de otro bebé.

Mich Aguilera, la hermana menor de Aislinn Derbez, reveló en redes sociales su embarazo, el cuál es fruto de su matrimonio con Sergi Carrasco.

PUBLICIDAD

‘Alien’, como llama cariñosamente al bebé que apenas se forma en su vientre, llegó por sorpresa a la vida de Mich Aguilera, quien a través de Instagram ha ido compartiendo detalles de su etapa de gestación.

"Una cosa era escogerte como mi esposo pero otra bien distinta es que nuestras vidas van a estar por siempre entrelazadas porque creamos una cosita. Un Alien”, escribió el pasado 5 de mayo.

Aislinn Derbez será tía: su hermana Mich está embarazada Imagen Mich Aguilera / Instagram



“Un sersito que no dijo toc toc, no pidió permiso, no evaluó el panorama. Solo se instaló y dijo ‘yo sé cosas, ahora muevan su existencia entera para hacerme espacio’. No tengo la menor idea de cómo vamos a sobrevivir-le cuerdos porque no estaba lista para el desarrollo de las circunstancias tan rápido”, agregó.

Lo que se sabe del embarazo de la hermana de Aislinn Derbez

Según ha documentado Mich Aguilera, su embarazo ha sido una montaña rusa de emociones, donde se ha cuestionado todo y a la vez se ha dado la oportunidad de ir aceptando los cambios en su cuerpo.

“QUIERO LLORAR TODO EL TIEMPO. De lo bonito, de lo sutil, de lo profundo, de la novela, del coraje, de la ternura, de la risa, de lo movida, de los duelos, de los cambios, de mi cuerpo, de mis jeans que no cierran, de mi piel seca, de sentirme rebasada, de sentirme culpable por no estar glowing y flowing como hada campante, de la paciencia que me tiene Sergi y la impaciencia que yo le tengo al mundo. De los fregados procesos. De que los procesos solo te atraviesan y no te preguntan si tienes inconvenientes o si tenias planes el fin”, explicó el 7 de mayo.

PUBLICIDAD

La hermana de Aislinn Derbez se encuentra en su quinto mes de gestación y será mamá de un niño, del que aún no revela el nombre.

¿Quién es Mich Aguilera, hermana de Aislinn que no es Derbez?

Además de Vadhir, José Eduardo y Aitana, Aislinn Derbez tiene dos hermanas más: Mich y Chiara Aguilera.

Mich es la hermana menor de Aislinn que no es una Derbez. Imagen Mich Aguilera / Instagram



Mich Aguilera es hija de Gabriela Michel y el actor de doblaje Jorge Alberto Aguilera, quienes a su vez también son padres de Chiara.

Además de ser la Directora de Operaciones de ‘La Magia del Caos’, podcast de Aislinn Derbez, Mich es locutora y actriz de doblaje.