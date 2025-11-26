Aislinn Derbez

Funeral mamá de Aislinn Derbez: revelan detalles de la íntima despedida, ¿sus hijas ya tienen las cenizas?

La actriz y sus hermanas, Michelle y Chiara, así como Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, habrían decidido velarla en privado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video “Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia”: así habrían sido sus últimos días

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, ya fue despedida en un último adiós por sus seres queridos.

La reconocida actriz de doblaje y ex de Eugenio Derbez falleció el lunes 24 de noviembre a causa de un infarto.

PUBLICIDAD

Así fue el funeral de la mamá de Aislinn Derbez

De acuerdo con 'Ventaneando', el velatorio y las exequias de la madre de Aislinn Derbez se realizaron en la funeraria Castell, ubicada en Satélite, en el Estado de México, este martes 25 de noviembre.

Más sobre Aislinn Derbez

Viudo de la madre de Aislinn Derbez revela la causa de su separación de Gabriela Michel
2 mins

Viudo de la madre de Aislinn Derbez revela la causa de su separación de Gabriela Michel

Univision Famosos
Aislinn Derbez reacciona a críticas a su familia tras la muerte de su madre: ¿fueron "insensibles"?
0:56

Aislinn Derbez reacciona a críticas a su familia tras la muerte de su madre: ¿fueron "insensibles"?

Univision Famosos
Esposa de Eugenio Derbez dedica mensaje a mamá de Aislinn tras su muerte: comparte foto inédita de ella
1 mins

Esposa de Eugenio Derbez dedica mensaje a mamá de Aislinn tras su muerte: comparte foto inédita de ella

Univision Famosos
“Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia”: así habrían sido sus últimos días
0:48

“Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia”: así habrían sido sus últimos días

Univision Famosos
Mauricio Ochmann envía mensaje a Aislinn Derbez tras fallecimiento de su mamá
1 mins

Mauricio Ochmann envía mensaje a Aislinn Derbez tras fallecimiento de su mamá

Univision Famosos
Mamá de Aislinn Derbez habría fallecido en “casa de asistencia”: “No pudieron hacer nada”
2 mins

Mamá de Aislinn Derbez habría fallecido en “casa de asistencia”: “No pudieron hacer nada”

Univision Famosos
Eugenio Derbez habló sin tapujos de la mamá de Aislinn antes de morir: “Me hizo mucho bien”
0:48

Eugenio Derbez habló sin tapujos de la mamá de Aislinn antes de morir: “Me hizo mucho bien”

Univision Famosos
Eugenio Derbez manda mensaje a Aislinn Derbez tras inesperado fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel
1 mins

Eugenio Derbez manda mensaje a Aislinn Derbez tras inesperado fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel

Univision Famosos
A Eugenio Derbez lo critican por ir a los Emmy en pleno luto de Aislinn: responde si habló con ella
1:01

A Eugenio Derbez lo critican por ir a los Emmy en pleno luto de Aislinn: responde si habló con ella

Univision Famosos
¿Quién es Jorge Alberto Aguilera, el viudo de la madre de Aislinn Derbez?
2 mins

¿Quién es Jorge Alberto Aguilera, el viudo de la madre de Aislinn Derbez?

Univision Famosos

El reportero de la emisión, Roberto Hernández, relató que el personal de la agencia no brindó a la prensa "mayores detalles al respecto".

"Únicamente nos comentan que hay unos servicios privados. Hoy por la mañana también se llevó a cabo una velación, que concluye a las 5:30 de la tarde", contó.

Él no pudo confirmar la presencia en el lugar de la protagonista de 'A la Mala' pues señaló que había trascendido que "pudiera estar aquí en México".

Sin embargo, la 'influencer' conocida como 'Chamonic', quien fue la primera en reportar el deceso de Gabriela, dio a entender que los parientes de la actriz estuvieron ahí.

"Según me dicen, hoy a las 11 a.m. Aislinn Derbez y sus hermanas, junto a su padrastro, recibieron las cenizas de su mamá", explicó.

"Ellos tomaron la decisión de que fuera cremada y velarla en privado sólo con la familia", agregó la también presentadora de radio.

Aislinn Derbez apoya a su hermano ante polémica en medio de su duelo

En medio de su duelo, Aislinn Derbez reapareció en sus redes sociales para mostrar apoyo a su hermano, Vadhir, quien reveló que fue criticado tras conocerse la muerte de Gabriela Michel.

En un extenso mensaje, el cantante expuso que le enviaron mensajes vía Instagram señalándolo de "insensible" por supuestamente no estar para su hermana en esos momentos.

PUBLICIDAD

"Claro que estuve ahí físicamente (sólo no lo publiqué). Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué ‘postear’ para que la gente vea que estás ‘apoyando’", señaló.

La artista ‘reposteó’ esa misiva y agregó: "Tal cual, gracias. Los amo, Vadhir, Eugenio, José Eduardo y Alessandra Rosaldo".

Video Aislinn Derbez reacciona a críticas a su familia tras la muerte de su madre: ¿fueron "insensibles"?
Relacionados:
Aislinn DerbezGabriela MichelJorge Alberto AguileraCelebridadesFamososMuertes de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX