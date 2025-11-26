Funeral mamá de Aislinn Derbez: revelan detalles de la íntima despedida, ¿sus hijas ya tienen las cenizas?

Video “Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia”: así habrían sido sus últimos días

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, ya fue despedida en un último adiós por sus seres queridos.

La reconocida actriz de doblaje y ex de Eugenio Derbez falleció el lunes 24 de noviembre a causa de un infarto.

Así fue el funeral de la mamá de Aislinn Derbez

De acuerdo con 'Ventaneando', el velatorio y las exequias de la madre de Aislinn Derbez se realizaron en la funeraria Castell, ubicada en Satélite, en el Estado de México, este martes 25 de noviembre.

El reportero de la emisión, Roberto Hernández, relató que el personal de la agencia no brindó a la prensa "mayores detalles al respecto".

"Únicamente nos comentan que hay unos servicios privados. Hoy por la mañana también se llevó a cabo una velación, que concluye a las 5:30 de la tarde", contó.

Él no pudo confirmar la presencia en el lugar de la protagonista de 'A la Mala' pues señaló que había trascendido que "pudiera estar aquí en México".

Sin embargo, la 'influencer' conocida como 'Chamonic', quien fue la primera en reportar el deceso de Gabriela, dio a entender que los parientes de la actriz estuvieron ahí.

"Según me dicen, hoy a las 11 a.m. Aislinn Derbez y sus hermanas, junto a su padrastro, recibieron las cenizas de su mamá", explicó.

"Ellos tomaron la decisión de que fuera cremada y velarla en privado sólo con la familia", agregó la también presentadora de radio.

Aislinn Derbez apoya a su hermano ante polémica en medio de su duelo

En medio de su duelo, Aislinn Derbez reapareció en sus redes sociales para mostrar apoyo a su hermano, Vadhir, quien reveló que fue criticado tras conocerse la muerte de Gabriela Michel.

En un extenso mensaje, el cantante expuso que le enviaron mensajes vía Instagram señalándolo de "insensible" por supuestamente no estar para su hermana en esos momentos.

"Claro que estuve ahí físicamente (sólo no lo publiqué). Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver qué ‘postear’ para que la gente vea que estás ‘apoyando’", señaló.

La artista ‘reposteó’ esa misiva y agregó: "Tal cual, gracias. Los amo, Vadhir, Eugenio, José Eduardo y Alessandra Rosaldo".