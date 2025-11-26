Aislinn Derbez

Viudo de la madre de Aislinn Derbez revela la causa de su separación de Gabriela Michel

Jorge Alberto Aguilera reveló meses antes de la muerte de su esposa, Gabriela Michel, que estaban separados y explicó por qué tomaron la decisión.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video “Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia”: así habrían sido sus últimos días

Jorge Alberto Aguilera, viudo de Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez, reveló pocos meses antes de la muerte de su esposa que estaban separados.

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, el locutor ventiló la causa de su separación tras 32 años de matrimonio. Sin embargo, dejó entrever que habría posibilidad de una reconciliación, pues mencionó que solo estaban "en pausa".

"Ahorita estamos en pausa (…) Ella tiene unas inquietudes y entonces en este momento no estamos juntos, pero nos vemos y nos vemos con mucho cariño, nos hablamos, nos vamos a comer y todo eso", dijo Aguilera en la entrevista.

¿Por qué se separaron Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

Aunque no dio muchos detalles sobre la separación, explicó que el tiempo hizo estragos en su relación.

" Cambia todo ¿no?, las edades, quiero hacer esto, necesito un poco de espacio, pues adelante, no pasa nada", dijo el locutor del legendario programa 'En Familia Con Chabelo'.

La historia de amor de Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel

El locutor y la actriz de doblaje se conocieron en los pasillos de Televisa, pues ambos trabajaban en el programa 'XETU' en la década de 1980.

"Ella también fue conductora en 'XETU', es actriz de doblaje, hizo novela, todo eso. La conozco y ella tenía una relación con Eugenio (Derbez), después supe que rompieron y ya", contó en 2023 a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Tras comenzar su noviazgo, al poco tiempo se casaron y tuvieron dos niñas, Michel y Chiara. El locutor acogió a Aislinn como su hija hasta los 18 años, cuando ella se fue a estudiar a Nueva York.

Después de 32 años de matrimonio, Jorge Alberto y Gabriela se separaron.

De acuerdo con información de la periodista Ana María Alvarado, la actriz de doblaje vivía en una "casa de asistencia" que Aislinn pagaba, en la que estaba todo el tiempo atendida, fue ahí donde sufrió un infarto que le quitó la vida.

Gabriela Michel murió el 24 de noviembre a los 65 años.

