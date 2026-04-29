Josemith Bermúdez ¿De qué murió la actriz Josemith Bermúdez?: su hijo acaba de fallecer a los 16 años La actriz venezolana Josemith Bermúdez perdió la vida a los 41 años en 2021. Ahora, casi cinco años después, su hijo Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez falleció a los 16 años.



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La actriz Josemith Bermúdez murió el 31 de julio de 2021 en Caracas, Venezuela, a los 41 años. Ahora, casi cinco años después del fallecimiento de la venezolana, se reportó la muerte de su hijo Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez a los 16 años.

¿De qué murió Josemith Bermúdez?

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Josemith Bermúdez, famosa por participar en telenovelas como ‘Tormenta en el Paraíso’ y ‘Hasta Que El Dinero Nos Separe’, perdió la vida a consecuencia de un cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2016.

Sin embargo, fue hasta un año después que la presentadora hizo público su diagnóstico a través de una campaña con la que pudo obtener ingresos para cotear su tratamiento en Venezuela, país en el que se enfrentó a la escasez de medicamentos.

Aunque el cáncer de ovario le fue erradicado en dos ocasiones a la actriz, entre 2018 y 2019, en febrero de 2021 informó que la enfermedad había hecho metástasis en la pelvis.

"Nada es eterno en el mundo, ni los videos, ni el helado, ni lo bonito ni lo feo, pero voy a estar en el corazón de los que me aman, hasta que ustedes estén en otros corazones, y así nada muere, y todo siempre sigue, es la vida, inexorable", escribió en X.

La actriz no quería que su hijo la viera morir

Durante su lucha contra el cáncer, Josemith Bermúdez solicitó a su expareja, Juan Cristóbal Sforzina Marcano, que se llevara a su hijo a vivir con él a México porque tenía miedo de “morir sola con él en la casa”.

Este 28 de abril, casi cinco años después de la muerte de Josemith Bermúdez, se informó sobre el fallecimiento de su hijo a los 16 años. Hasta ahora. se desconce la causa.

La muerte de Juan Cristóbal fue confirmada por su madrastra. Imagen Eugenia Alcantara/Instagram