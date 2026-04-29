Josemith Bermúdez Josemith Bermúdez se rehusaba a que su hijo la viera morir: no quería que le tuviera “miedo a la vida” Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez murió a los 16 años. El adolescente perdió la vida casi cinco años después de que su madre, Josemith Bermúdez, falleciera a causa de cáncer de ovario.



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Video Muere hijo de Josemith Bermúdez cuatro años después que ella: tenía apenas 16 años

Josemith Bermúdez se rehusaba a que su hijo la viera morir, ya que su mayor temor era que le tuviera “miedo a la vida”. El martes 27 de abril se reportó el fallecimiento de Juan Cristobal a los 16 años.

En 2017, un año después de haber sido diagnosticada con cáncer de ovario, Josemith Bermúedez reveló a la periodista venezolana, Shirley Varnagy, que uno de los momentos más complicados de su enfermedad era tener que lidiar con ella frente a su hijo, situación que la llevó a pedirte a su expareja, el odontólogo, Juan Cristóbal Sforzina Marcano, que se llevara a su hijo a vivir con él.

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“Yo le decía a Juan Cristobal: ‘Yo no quiero que Juan Cristóbal me recuerde así en la cama. Yo no quiero que me recuerde, que me vea que no puedo ni pararme’. Era duro para él y me decía: ‘Es su realidad’ y yo digo: ‘Pero no quiero que él le tenga miedo a la vida’”, declaró.

La actriz reveló durante la entrevista que con el paso de los meses se fue recuperando y, de alguna manera, intentaba explicarle a su pequeño hijo algunos detalles de su enfermedad. En aquel entonces, Juan Cristóbal tenía 7 años.

“Poco a poco fueron pasando los días, yo fui recuperándome como a los tres meses y ya yo le explicaba a él, por ejemplo, la ostomía, lo que yo tenía aquí”, dijo mientras señalaba la zona de su abdomen.

“Yo le explicaba a él todo y él asoció que por ahí se me iba a ir la sangre: ‘Mamá, pero si por ahí eso lo tienes y si se te va la sangre’. Yo: "No, mi amor, eso está controlado" Claro, era muy complicado explicarle el porqué lo habían hecho”.

“Entonces él rezaba y le decía: ‘Diosito, yo quiero que las células de mi mamá se ordenen’. Y él me decía: ‘Mamá, yo le tuve que pedir a Dios anoche que te curaras porque tú te estás tardando mucho”.

Por último, la actriz de telenovelas como ‘Tormenta en el Paraíso’ y ‘Hasta Que El Dinero Nos Separe’ compartió detalles de la íntima platica que sostuvo con su hijo en 2017.

“Se acuesta y me dice: ‘Mamita, yo no quiero que tú te mueras nunca. Si tú te mueres, yo no sé qué haría’. Ay, bueno, yo salí a la ventana, y volví a entrar fuerte y yo: ‘Hijo, quiero que nunca se te olvide esto. Mamita nunca se va a morir, porque esté donde esté, mamita siempre va a hablar por ti. Mamita siempre va a estar en tu corazón. Tú siempre tienes que escuchar a tu mamá dentro de tu corazón’. Nos dormimos felices. Yo creo que ese es un momento maravilloso para él y para mí. Él está muy maduro. Yo estoy muy orgullosa de él”, sentenció.

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