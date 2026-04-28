Influencer

Muere ‘influencer’ a los 19 años y deja último mensaje: “No estoy lista para irme”

El fallecimiento de la ‘influencer’ Jade Kops fue confirmado por su familia en redes. Días antes de su muerte, la joven de 19 años escribió una carta donde habló de su miedo de no despertar un día.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

La ‘influencer’ Jade Kops murió a los 19 años tras luchar contra un raro tipo de cáncer que le fue diagnosticado desde que tenía 14 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de redes sociales el 24 de abril. En la publicación, sus familiares la despidieron como una “valiente hija y hermana”.

PUBLICIDAD

“Profundamente apenados y muy orgullosos de nuestra valiente hija y hermana, les comunicamos que Jade falleció esta mañana a las 5:50 a. m. en nuestra presencia”, escribieron.

“La despedida y el funeral de Jade tendrán lugar en un círculo privado. Quienes deseen presentar sus respetos a Jade pueden unirse a la guardia de honor el viernes 1 de mayo, alrededor de las 12:15 p.m., en Naaldwijk”, agregaron.

La familia de la joven ‘influencer’ no reveló detalles sobre su causa de muerte. Sin embargo, en el mismo mensaje llamaron a realizar una despedida “pacífica y digna” para Jade.

Más sobre Influencer

Aaron Mercury festeja en la cama con Oliver Tree su victoria en pelea contra Mario Bautista
0:23

Aaron Mercury festeja en la cama con Oliver Tree su victoria en pelea contra Mario Bautista

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ presuntamente atropellada por otra estrella de las redes tras discusión
0:54

Muere famosa ‘influencer’ presuntamente atropellada por otra estrella de las redes tras discusión

Univision Famosos
¿Antonia Botero de 'Los Chicaneros' y Chavi desean tener más hijos? Esto contestaron
0:23

¿Antonia Botero de 'Los Chicaneros' y Chavi desean tener más hijos? Esto contestaron

Univision Famosos
Modelo muere tras caer del piso 13: arrestan a su novio y es hallado sin vida horas después
0:59

Modelo muere tras caer del piso 13: arrestan a su novio y es hallado sin vida horas después

Univision Famosos
Modelo del video de Nodal acusa que le habrían ofrecido dinero para guardar silencio tras polémica
0:57

Modelo del video de Nodal acusa que le habrían ofrecido dinero para guardar silencio tras polémica

Univision Famosos
Hospitalizan de emergencia a Lupita Villalobos: la ‘tiktoker’ sufría “intensos dolores” de cabeza
0:33

Hospitalizan de emergencia a Lupita Villalobos: la ‘tiktoker’ sufría “intensos dolores” de cabeza

Univision Famosos
Lyn May quiere que la interprete Yeri Mua y ella reacciona: de paso habla sobre cirugías de la vedette
1:00

Lyn May quiere que la interprete Yeri Mua y ella reacciona: de paso habla sobre cirugías de la vedette

Univision Famosos
Hallan sin vida a famosa ‘influencer’ en un lago tras desaparecer en un Ironman
1:00

Hallan sin vida a famosa ‘influencer’ en un lago tras desaparecer en un Ironman

Univision Famosos
Yeri Mua recuerda la presunta violencia que vivió con su exnovio Naim Darrechi
1:03

Yeri Mua recuerda la presunta violencia que vivió con su exnovio Naim Darrechi

Univision Famosos
Famosa ‘influencer’ de temas de maternidad atropella a su bebé de 2 años: esto pasó
0:51

Famosa ‘influencer’ de temas de maternidad atropella a su bebé de 2 años: esto pasó

Univision Famosos

“Te pedimos amablemente que no traigas flores”, sentenciaron.

Así se dio a conocer la muerte de Jade Kops.
Así se dio a conocer la muerte de Jade Kops.
Imagen Jade Kops / Instagram

El último y desgarrador mensaje de la ‘influencer’

El 6 de abril, Jade Kops publicó un último y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram. En su publicación, la ‘influencer’ le dedicó unas últimas palabras a su “molesto tumor” en medio de un momento difícil.

“Carta a mi cáncer 3.0. Querido tumor molesto: En noviembre te escribí mi última carta. Ya me trataron entonces, pero vivía en una etapa completamente diferente a la de ahora. En noviembre todavía podría hacer planes, hacer cosas divertidas y esperar más tiempo. Ahora siento que ese agarre se está deslizando lentamente de mis manos. La bomba de relojería ha explotado. Todo ha cambiado y ya nada es obvio”, comenzó.

“Las quejas van aumentando y por eso me estoy deteriorando rápidamente. Cosas que solían funcionar, cuestan el esfuerzo o no funcionan en absoluto. Mis días los paso en la cama, conectada a cuatro bombas con medicamentos. Me mantienen aquí, pero también muestran lo cerca que está el final. Todas las noches, tengo miedo de no despertarme a la mañana siguiente. Estoy viviendo en la pesadilla más grande que jamás podría imaginar y es todo gracias a ti”, agregó.

PUBLICIDAD

Jade compartió en su texto que “lentamente” se estaba despidiendo. Incluso, describió sus últimos días como “una pelea” que ya no podía ganar, pero sí soportar.

La carta de despedida de Jade Kops.
La carta de despedida de Jade Kops.
Imagen Jade Kops / Instagram


“En lugar de vivir, estoy sobreviviendo. En lugar de hacer planes, lo dejo ir. Estoy intensamente cansado de ti, de una manera que ni siquiera puedo explicar. Estoy cansado de ceder, ajustarme y seguir adelante cuando todo parece estar cayendo a un alto. Es simplemente muy pesado”, comentó.

“Me acercaste un día más a la muerte, pero no quiero irme todavía. Todavía quiero estar aquí. Quédate un rato, siente un rato y estar cerca de las personas que amo. Así que cuando no te vas, pero aún te quedas, querido tumor... Entonces más despacio, por favor. Dame tiempo. Todavía estoy feliz, todavía no estoy lista para irme. Todo el amor, Jade”, sentenció.

¿De qué murió la ‘influencer’ Jade Kops?

La ‘influencer’ neerlandesa Jade Kops fue diagnosticada con rabdomiosarcoma, un raro tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos, a los 14 años.

En junio de 2022, la joven comenzó a documentar algunos aspectos de su enfermedad en su cuenta de Instagram con la intención de visibilizar su situación y generar consciencia.

En noviembre de 2025, Jade dio a conocer que luego de varios años en tratamiento, ya no existía alternativas para combatir su enfermedad.

Relacionados:
InfluencerMuertesMuertes de 'influencers'Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX