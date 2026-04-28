Influencer Muere ‘influencer’ a los 19 años y deja último mensaje: “No estoy lista para irme” El fallecimiento de la ‘influencer’ Jade Kops fue confirmado por su familia en redes. Días antes de su muerte, la joven de 19 años escribió una carta donde habló de su miedo de no despertar un día.



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La ‘influencer’ Jade Kops murió a los 19 años tras luchar contra un raro tipo de cáncer que le fue diagnosticado desde que tenía 14 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de redes sociales el 24 de abril. En la publicación, sus familiares la despidieron como una “valiente hija y hermana”.

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“Profundamente apenados y muy orgullosos de nuestra valiente hija y hermana, les comunicamos que Jade falleció esta mañana a las 5:50 a. m. en nuestra presencia”, escribieron.

“La despedida y el funeral de Jade tendrán lugar en un círculo privado. Quienes deseen presentar sus respetos a Jade pueden unirse a la guardia de honor el viernes 1 de mayo, alrededor de las 12:15 p.m., en Naaldwijk”, agregaron.

La familia de la joven ‘influencer’ no reveló detalles sobre su causa de muerte. Sin embargo, en el mismo mensaje llamaron a realizar una despedida “pacífica y digna” para Jade.

“Te pedimos amablemente que no traigas flores”, sentenciaron.

Así se dio a conocer la muerte de Jade Kops. Imagen Jade Kops / Instagram

El último y desgarrador mensaje de la ‘influencer’

El 6 de abril, Jade Kops publicó un último y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram. En su publicación, la ‘influencer’ le dedicó unas últimas palabras a su “molesto tumor” en medio de un momento difícil.

“Carta a mi cáncer 3.0. Querido tumor molesto: En noviembre te escribí mi última carta. Ya me trataron entonces, pero vivía en una etapa completamente diferente a la de ahora. En noviembre todavía podría hacer planes, hacer cosas divertidas y esperar más tiempo. Ahora siento que ese agarre se está deslizando lentamente de mis manos. La bomba de relojería ha explotado. Todo ha cambiado y ya nada es obvio”, comenzó.

“Las quejas van aumentando y por eso me estoy deteriorando rápidamente. Cosas que solían funcionar, cuestan el esfuerzo o no funcionan en absoluto. Mis días los paso en la cama, conectada a cuatro bombas con medicamentos. Me mantienen aquí, pero también muestran lo cerca que está el final. Todas las noches, tengo miedo de no despertarme a la mañana siguiente. Estoy viviendo en la pesadilla más grande que jamás podría imaginar y es todo gracias a ti”, agregó.

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Jade compartió en su texto que “lentamente” se estaba despidiendo. Incluso, describió sus últimos días como “una pelea” que ya no podía ganar, pero sí soportar.

La carta de despedida de Jade Kops. Imagen Jade Kops / Instagram



“En lugar de vivir, estoy sobreviviendo. En lugar de hacer planes, lo dejo ir. Estoy intensamente cansado de ti, de una manera que ni siquiera puedo explicar. Estoy cansado de ceder, ajustarme y seguir adelante cuando todo parece estar cayendo a un alto. Es simplemente muy pesado”, comentó.

“Me acercaste un día más a la muerte, pero no quiero irme todavía. Todavía quiero estar aquí. Quédate un rato, siente un rato y estar cerca de las personas que amo. Así que cuando no te vas, pero aún te quedas, querido tumor... Entonces más despacio, por favor. Dame tiempo. Todavía estoy feliz, todavía no estoy lista para irme. Todo el amor, Jade”, sentenció.

¿De qué murió la ‘influencer’ Jade Kops?

La ‘influencer’ neerlandesa Jade Kops fue diagnosticada con rabdomiosarcoma, un raro tipo de cáncer que afecta los tejidos blandos, a los 14 años.

En junio de 2022, la joven comenzó a documentar algunos aspectos de su enfermedad en su cuenta de Instagram con la intención de visibilizar su situación y generar consciencia.