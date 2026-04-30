Carolina Flores Gómez

Detienen a suegra de Carolina Flores: es la presunta asesina de la ex reina de belleza

Herrera, quien se encontraba prófuga de la justicia desde el 15 de abril, es la principal sospechosa en la muerte de Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza mexicana a quien le quitaron la vida a balazos en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comunicó que la señora ha sido arrestada en Venezuela.

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Por:Dayana Alvino
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Video Arrestan a suegra de Carolina Flores en Venezuela acusada de asesinato

Erika Guadalupe Herrera Coriand, suegra de Carolina Flores y quien presuntamente la asesinó el pasado 15 de abril en la Ciudad de México, fue arrestada la noche del 29 de abril.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la aprehensión de la mujer, quien tendría 63 años y se encontraba prófuga de la justicia desde hace varios días.

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“Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo”, indicó la dependencia en un mensaje de la red social X.

Además, puntualizó que la captura se dio “en coordinación con autoridades” de dicho país pues, gracias a sus investigaciones previas, lograron establecer la probable participación de la señora en el crimen.

Con la orden de aprehensión en contra de Herrera, que obtuvieron de un juez de control, y la ayuda de la Fiscalía General de la República, el organismo gestionó una ficha roja de INTERPOL para su búsqueda internacional, lo que permitió a agentes venezolanos hallarla y encarcelarla.

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La mamá de Alejandro Sánchez, marido de Flores, se encuentra bajo custodia de la policía de dicha nación “en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición.

Se aclaró que a Herrera “se le presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Erika Herrera, suegra de Carolina Flores.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de la detención de Erika Herrera, suegra de Carolina Flores.
Imagen Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/X

Suegra de Carolina Flores tenía orden de aprehensión en su contra

El pasado 23 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión para Erika Guadalupe Herrara Coriand por el presunto delito de feminicidio en agravio de Carolina Flores.

Un Juez de Control emitió la disposición legal el mismo jueves, de acuerdo con lo reportado por diario Reforma y La Jornada.

Tras emitirse la instrucción, agentes de la Policía de Investigación (PDI) comenzaron la búsqueda de la imputada.

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Fuentes ministeriales indicaron que la declaración de su hijo, Alejandro Sánchez, y el video que presuntamente muestra el ataque serían pruebas que la Fiscalía presentó al magistrado.

Alegadamente, Herrera habría disparado en varias ocasiones a Carolina la mañana del 15 de abril, al interior de su apartamento en la colonia Polanco, Ciudad de México.

Tras su accionar, según el periodista Carlos Jiménez, ella escapó sin que Alejandro se lo impidiera. Él, señala, acudió ante la policía a denunciar los hechos un día después.

Erika Guadalupe Herrera tenía “problemas” con Carolina Flores

Reyna Gómez, mamá de Carolina Flores, relató que Carolina Flores le platicó acerca de los conflictos que tenía con Erika Guadalupe Herrera.

“Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra, el clásico: ‘No le ha hecho de comer a mi hijo’. Ese tipo de cosas que eran para mí normales”, contó en entrevistas para ¡Siéntese Quien Pueda! y Desiguales.

“Sí me comentaba, cada que tenían algún tipo de malentendido, me lo platicaba”, dijo. “Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé”.

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