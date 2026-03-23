Muertes Muere dueño de OnlyFans a los 43 años: ¿de cuánto es la fortuna que dejó Leonid Radvinsky? Este lunes se informó la muerte del empresario Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma para adultos OnlyFans. Esto es lo que se sabe.

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Leonid Radvinsky, dueño de la plataforma para adultos OnlyFans, murió a los 43 años. La noticia fue reportada este lunes 23 de marzo por un portavoz de la compañía.

De acuerdo con el comunicado, difundido por la misma plataforma, el empresario Leonid Radvinsky “falleció en paz después de una batalla contra el cáncer”.

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“Estamos profundamente entristecidos”, señalaron en el escrito que fue replicado por medios como Forbes y Variety.

En la misiva no se dieron detalles sobre el tipo de cáncer que enfrentó el dueño de OnlyFans.

¿A cuánto asciende la fortuna del dueño de OnlyFans?

Según información de Forbes, en octubre de 2018 Leonid Radvinsky compró aproximadamente el 75 por ciento de OnlyFans, cuando la plataforma aún estaba en crecimiento.