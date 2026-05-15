Muertes de famosos

Muere Claudine Longet, actriz que asesinó a su novio, el esquiador olímpico Vladimir ‘Spider’ Sabich, en Aspen

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su sobrino en redes sociales. Claudine Longet murió a los 84 años.

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Por:Elizabeth González
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Claudine Longet, actriz que asesinó a su novio, el esquiador olímpico Vladimir ‘Spider’ Sabich, en Aspen, murió a los 84 años.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su sobrino Bryan Longet a través de una historia que compartió en Instagram.

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“Aunque ya no esté físicamente con nosotros, su luz, elegancia, talento y bondad seguirán vivos a través de los recuerdos, la música, las fotos y el amor que deja atrás”, escribió.

“Como muchos saben, Claudine no solo fue un ícono para mí, sino también mi tía y una persona increíblemente especial en mi vida. Desde pequeño, siempre le dije que seguiría siendo su fan número uno, y eso nunca cambiará”, sentenció.

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En el mensaje publicado por el sobrino de Claudine Longet n o se reveló la causa de su fallecimiento.

Claudine Longet murió a los 84 años.
Claudine Longet murió a los 84 años.
Imagen Getty Images

La vida de Claudine Longet quedó marcada por el asesinato de su novio

El 21 de marzo de1976, Claudine Longet asesinó a su novio, el esquiador olímpico Vladimir ‘Spider’ Sabich, en Aspen.

La actriz disparó accidentalmente al deportista en el abdomen con una pistola calibre 22, una imitación de Luger de estilo de la Segunda Guerra Mundial, refiere Clarín.

Aunque el servicio de emergencias hizo todo lo posible por salvar su vida, Vladimir ‘Spider’ Sabich, murió a los 31 años, camino al hospital.

De acuerdo con The New York Times, Claudine declaró que el arma se disparó accidentalmente mientras el esquiador olímpico le enseñaba cómo usarla.

Spider y yo nos queríamos mucho”, dijo Longet en enero de 1977, según el periódico. “Creo que éramos los mejores amigos”.

Claudine Longet tenía cuatro años de relación con Vladimir ‘Spider’ Sabich cuando lo asesinó.
Claudine Longet tenía cuatro años de relación con Vladimir ‘Spider’ Sabich cuando lo asesinó.
Imagen Getty Images

La condena de la actriz

El mismo medio menciona que Claudine Longet fue sentenciada a dos años de libertad condicional y 30 días en prisión.

Antes de su relación con Vladimir ‘Spider’ Sabich, Claudine Longet estuvo casada con el cantante Andy Williams, con quien tuvo tres hijos.

La polémica en la que la actriz se vio envuelta inspiró el tema ‘Claudine’, interpretada por los Rolling Stones, que tiempo después quedó fuera de circulación.

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